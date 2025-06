Els ADF encaren la campanya forestal amb els boscos humits però en alerta pels matolls

L’Agrupació de Defensa Forestal de Sabadell prepara l’estiu amb un simulacre a Can Deu i alerta de l’alt risc d'incendi per l’abundància de vegetació baixa

Aquest diumenge 15 de juny, els membres de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Sabadell han realitzat un simulacre de preparació al bosc de Can Deu, donant el tret de sortida a la seva campanya d’estiu per prevenir i combatre incendis forestals. L’activitat ha servit per posar a prova el dispositiu i detectar possibles punts febles abans de l’inici de la temporada alta d’emergències.

Jordi Gil, cap operatiu dels ADF, assenyala que "avui ho posem tot en pràctica per analitzar què falla i solucionar-ho". Subratlla que l’objectiu prioritari és la seguretat: "el més important és que tots els voluntaris puguem tornar a casa sans i estalvis".

Torre-romeu i Can Puiggener, les zones amb més incidències

L’ADF és una entitat formada exclusivament per voluntaris, que es dediquen a la prevenció i extinció d’incendis forestals. A Sabadell, el dispositiu està format per 24 persones, que disposen de tres vehicles d’aigua tipus totterreny, un vehicle de logística i un camió. La temporada d’incendis a la ciutat comença habitualment per Sant Joan i s’estén fins a finals d’agost.

Els voluntaris actuen sobretot en les zones periurbanes, sent Torre-romeu i Can Puiggener les més conflictives històricament. La gran majoria d’incendis que es declaren tenen origen humà, tot i que sovint no es pot determinar la causa concreta.

Boscos humits i preocupació amb els matolls

Tot i que aquest any les previsions inicials no són especialment alarmants, s'han de vigilar diversos punts i possibles perills. Gil explica que "per sort tenim els boscos molt humits i fins a finals de juliol estarem en una bona situació". No obstant això, també adverteix que les pluges primaverals han fet créixer exponencialment els matolls, que "fàcilment cremen i poden esdevenir un problema a mesura que avanci l'estiu".

A causa d'això, aquesta serà "una campanya amb molt de moviment". Els petits incendis de vegetació baixa apareixen sobtadament i s'estenen de forma ràpida en un ampli territori. La detecció ràpida i la intervenció immediata seran claus.

Malgrat la importància de la seva tasca, sovint el voluntariat no és prou reconegut. "Molta gent no entén que ho fem sense cap mena de remuneració", lamenta Gil. Tot i això, destaca el fort sentiment de comunitat i de vocació: "És una feina que fem de bon grat. El bon tracte entre companys és fonamental".

El col·lectiu agrupa persones de perfils molt diversos: des de mecànics i informàtics fins a joves interessats en el medi ambient o aspirants a oposicions de bombers i mossos d’esquadra. Tots amb un objectiu comú: protegir els nostres boscos.

FOTOS DE VICTOR CASTILLO: