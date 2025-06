La reforma de l'equipament per convertir l'antic Museu del Gas en un centre de cultura per 3,19 milions d'euros ha portat cua més enllà de la notícia de la compra. I és que tots els cartells que avisen de la senyalització excepcional del voltant del recinte són escrits en castellà.

"Com pot ser que ningú vetlli perquè l'empresa les retoli en la llengua pròpia de la ciutat?", ha publicat l'assessor d'ERC Sabadell, Marc Serrano, el seu compte d'X. Tots els cartells impresos són en castellà, encara que, de manera minoritària, les dates escrites a mà, són en català.

El govern de #Sabadell (PSC-Junts) ha comprat l'antic Museu del Gas a Naturgy per 3,19 M€ per fer-hi el nou museu d'història, i està fent-hi obres d'adequació. Com pot ser que ningú vetlli perquè l'empresa les retoli en la llengua pròpia de la ciutat? Arregleu això, per favor. pic.twitter.com/WhfZIsgeJM