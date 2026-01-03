La Cavalcada de Reis podria arribar tenyida de blanc a Sabadell

La tradicional Cavalcada de Reis podria venir acompanyada d'un fenomen poc comú a la ciutat. Segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) existeix una probabilitat moderada de neu a cotes baixes coincidint amb el dia 5 de gener, una situació que manté en alerta el Vallès Occidental.
Les dades compartides pel Meteocat a xarxes socials apunten que la tarda d'aquest dilluns 5 de gener podria arribar a produir-se un episodi de precipitació amb una cota de neu al voltant dels 400 metres, com es pot veure als mapes meteorològics del Meteocat aquest fet situa Sabadell dins de la franja de risc. En cas que es compleixin els escenaris previstos, es podrien arribar a acumular fins a 2 centímetres de neu en alguns punts del territori.
Des del Meteocat adverteixen que el context atmosfèric és especialment favorable a un descens acusat de temperatures. Tal com explica l’organisme a X: "Amb l'entrada d'aire fred en altura, la temperatura també caurà de manera notable. El descens més marcat s’espera entre el dia de Reis i dimecres. L’entrada de la llengua freda farà baixar la cota de neu, que podria arribar als 0 m. Si coincideix amb precipitació, seria en forma de neu."
Tot i això, des del Servei Meteorològic de Catalunya insisteixen que la incertesa encara és elevada: "La incertesa en com arribarà aquesta precipitació encara és alta, però a molts indrets es podrien veure flocs." També cal destacar que des de Protecció Civil s'ha posat en alerta el pla Neucat.
A l’espera de novetats, Sabadell mira al cel amb expectació. Si finalment la neu fa acte de presència en aquesta data tan especial, la Cavalcada de Reis podria esdevenir una estampa poc freqüent i, fins i tot, espectacular.