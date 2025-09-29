Cinc conductors denunciats per incidències viàries aquest cap de setmana a Sabadell

Cap de setmana accidentat a les carreteres urbanes de la ciutat. Quatre conductors han estat sancionats per superar la taxa permesa d'alcohol al volant des de divendres a la nit fins diumenge a la matinada i un altre, sancionat per negar-se a fer la prova. Amb tan sols 30 hores, doncs, es van cometre diversos delictes en contra de la seguretat viària a diversos punts de Sabadell. En tres dels cinc casos es va superar la taxa màxima d'alcoholèmia permesa (0,25 mg/l). En el primer cas, divendres a les 23:35 h, el conductor va donar positiu amb un resultat de 0,91 mg/l; en el segon, diumenge a les 3:25 h, es van registrar 0,98 mg/l, i, finalment, el darrer sancionat, diumenge a les 5:36 h, va assolir els 0,67 mg/l d'alcohol en sang. A tots tres se'ls va requisar el vehicle per ser traslladats al dipòsit municipal.
D'altra banda, a les 2:55 h de diumenge, un vehicle va xocar amb un semàfor a la Gran Via amb el carrer de Sol i Padrís. Tot i que no hi va haver cap ferit, quan els agents de Policia Municipal van socórrer l'afectat, se li va dur a terme la prova d'alcoholèmia al conductor del vehicle donant positiu amb un resultat de 0,78 mg/l. Es van realitzar diligències judicials per conduir amb una taxa superior a la permesa i el vehicle va ser traslladat a dipòsit per la grua municipal.
El darrer incident viari del cap de setmana va succeir la nit de diumenge, a la 1:35 h, a l'avinguda de la Concòrdia, quan una unitat de la Policia Municipal va instruir diligències judicials per dos presumptes delictes en contra de la seguretat viària al conductor d'un vehicle que es va negar a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia. A part, el mateix autor estava conduint amb una suspensió de permís de conduir per pèrdua total de punts.