El 2028, data clau per posar fi als instituts de barracons: què sabem del calendari a Sabadell? Sergi Gonzàlez Reginaldo
ERC ja té substitut per al regidor escindit de Sabadell: Sílvia Renom prendrà el relleu Albert Acín Serra
Crisi a ERC Sabadell: el seu líder, Gabriel Fernàndez, trenca el carnet del partit Albert Acín Serra
ERC Sabadell exigeix al regidor que ha deixat el partit que retorni l’escó: "És una maniobra" Redacció
Cinc persones evacuades per un incendi en el replà d'accés a un domicili de Sabadell
Els Bombers han rebut l'avís a les 2:07 d'aquest dimecres