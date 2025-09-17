ARA A PORTADA

Sabadell

Cinc persones evacuades per un incendi en el replà d'accés a un domicili de Sabadell

Els Bombers han rebut l'avís a les 2:07 d'aquest dimecres

  • Un camió de Bombers al parc de Sabadell -
Publicat el 17 de setembre de 2025 a les 09:48

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han atès, aquest dilluns a la matinada, cinc persones afectades per les flames originades al replà d'accés a una casa unifamiliar de planta baixa i dos pisos de Sabadell, al carrer dels Reis Catòlics (La Creu de Barberà), concretament. L'avís va saltar a les 2:07 i el cos de seguretat va traslladar sis dotacions convencionals –l'autoescala, entre elles– i una dotació conjunta de Bombers i SEM per atendre les víctimes de l'incendi. 

Quan els cossos d'emergència van arribar al lloc dels fets, les persones que es trobaven a l'interior havien intentat fer una primera intervenció amb extintors, però no va ser fructífera. Davant d'això, els bombers van fer les pertinents actuacions d'extinció, revisió, verificació i ventilació de l'interior per assegurar-se que tot no sorgís cap altra afectació. Tan sols hi va haver danys materials, a causa del fum, tot i que el problema no va transcendir i es va reduir a un ensurt. 

Tres persones van ser evacuades amb l'autoescala des d'una obertura que donava a l'exterior i dues més que es trobaven a una de les cases contigües van ser ateses per les afectacions del fum. Una d'elles va ser traslladada a l'Hospital Parc Taulí com a mesura de prevenció, ja que es troba en procés de tractament de diàlisi. 

 

Notícies recomenades