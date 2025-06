L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Sabadell va celebrar ahir l’acte de cloenda d’un curs que el seu president, Martí Valls, ha qualificat de “molt bo, tant per l’elevada participació com per la satisfacció general dels socis”. L’acte, que va tenir lloc a la Faràndula –plena de gom a gom, va comptar amb l’actuació del reconegut pianista Marco Mezquida, molt apreciat pel públic de l’Aula, i va incloure un emotiu homenatge als socis que aquest any han arribat als 90 anys. “Cada any tenim més socis que arriben a aquesta edat, i això és molt gratificant”, remarca Valls. “Significa que la gent gran tenen moltes ganes d’aprendre. Mai és tard per fer-ho”, afegeix.

“Hem tancat curs amb més de 1.300 socis inscrits”, celebra el president. L’Aula ha assolit aquest curs xifres de participació excepcionals, fins al punt que, segons Valls, “la capacitat dels auditoris no hi arriba” i les sessions setmanals “estan molt plenes”. Un fet que interpreten com una clara mostra de l’interès que generen les activitats. “És molt bon senyal. Això vol dir que les activitats agraden a la gent i que els socis es van sumant dia a dia”, ha afegit.

La cloenda de l`Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, a la Faràndula

La cloenda de l`Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, a la Faràndula

Aquest any s’han dut a terme totes les activitats previstes, des de les classes dels dilluns fins a les audicions íntimes, els monogràfics i les sortides culturals. “Amb les estadístiques i les enquestes que fem, la gent es mostra molt satisfeta”, ha explicat el president, satisfet per la bona acollida del programa.

Pensant en el curs que ve, el 20è

L’entitat ja té la vista posada en el curs vinent, que coincidirà amb el 20è aniversari de l’Aula. “Farem un any una miqueta diferent”, ha avançat el president. Tot i que la línia d’activitats es mantindrà, es preveuen algunes propostes extraordinàries per commemorar la data, encara per revelar.

El funcionament de l’Aula es mantindrà fidel al seu model actual, on és una comissió docent qui decideix els continguts i cerca els professors. “És una feina important, i el boca-orella ajuda molt. Cada vegada tenim més socis nous”, ha destacat Valla, posant en valor el dinamisme i l’interès constant del col·lectiu.