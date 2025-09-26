ARA A PORTADA

Sabadell En Comú Podem demana mesures “valentes” per facilitar l'accés a l'habitatge

La proposta inclou reservar un 30% dels nous pisos a protecció social i rehabilitar barris envellits com Torre-romeu i Can Puiggener

  • Construcció de nous habitatges a Sabadell -
Publicat el 26 de setembre de 2025 a les 19:19
Actualitzat el 26 de setembre de 2025 a les 19:20

El grup municipal de Sabadell En Comú Podem ha presentat aquest divendres una moció en roda de premsa. El tema principal ha estat la seva prioritat política: l’accés a l’habitatge. “No ens podem permetre continuar fent les mateixes polítiques d’habitatge perquè no funcionen. Necessitem mesures valentes i potents” ha reclamat Joan Mena, el portaveu dels comuns.

La moció s'ha anunciat de cara al ple municipal de dilluns vinent, 29 de setembre. Inclou dues mesures destacades: a la primera, demanen que el Pla Local d’Habitatge incorpori la reserva d’un 30% dels nous pisos a habitatge protegit, de manera equilibrada amb els habitatges de protecció social i assegurant un preu assequible.

La segona mesura és la rehabilitació de barris envellits. Volen fer una reforma urbanística a algunes àrees prioritàries com els barris de Torre-romeu i Can Puiggener, entre altres, per tal d’impulsar una millora en la vida dels sabadellencs d’aquestes zones. El portaveu assegura que “l’habitatge digne és un dret que s’ha de garantir per qualsevol família de Sabadell”.

