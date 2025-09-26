ARA A PORTADA
-
Esport inclusiu, una manera d'obrir portes a tothom: "El més important és aprendre i gaudir, no el resultat" Marc Segarra Rodríguez
-
Dins del nou barracó escolar del Pau Vila: "Hi ha aire condicionat, i a la resta de l'institut no n'hi ha" Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
Les escoles bressol municipals de Cerdanyola volen canvis en el calendari laboral: "Treballarem gairebé tot el Nadal" Marc Béjar Permanyer
-
-
Carlos Torres, "absolutament convençut" que el BBVA aconseguirà més del 50% del capital del Banc Sabadell Manel Camps
Sabadell En Comú Podem demana mesures “valentes” per facilitar l'accés a l'habitatge
La proposta inclou reservar un 30% dels nous pisos a protecció social i rehabilitar barris envellits com Torre-romeu i Can Puiggener