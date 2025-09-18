Consulta el programa de la Festa Major de Torre-romeu 2025

La Festa Major de Torre-romeu tindrà lloc aquest cap de setmana, del 19 al 21 de setembre. La celebració omplirà els carrers del barri de música i activitats de tota mena: concerts, gastronomia, espectacles, i jocs infantils pels més petits, entre altres. \r\n\r\nEl divendres, a la plaça Cristóbal Ramos, el pregó tradicional marcarà l'inici de la festa a les 20 h. Tot seguit, començaran exhibicions de dansa i cant. I per sopar, es podrà gaudir d’una botifarrada popular amb un DJ de música rumbera. Les activitats de dissabte ocuparan tot el dia, des de les 9 h del matí amb un torneig de futbol sala, fins al ball del grup Mamma Mia a les 22:30 h.\r\n\r\nEl diumenge serà el dia més curt, constarà d’una obra de teatre i un espectacle de dansa a la tarda. La Festa Major es tancarà al mateix lloc d'inici amb un espectacle de foc a càrrec de la colla Les Forques de Can Deu. Pots consultar el programa sencer en PDF per coneixer totes les activitats.\r\n\r\n\r\n