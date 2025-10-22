FOTOS | Un cotxe, afectat per la radiació provocada per un contenidor en flames

Enèsima crema de contenidors a la Creu Alta. Aquesta vegada, a la confluència entre el carrer d'Agnès Armengol i el carrer de Paco Montllor, un contenidor de plàstic va encendre's completament per causes que es desconeixen. Els fets van ocórrer a les 21:06 h de dimarts passat i s'hi van desplaçar una unitat de la Policia Municipal i una dotació dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, que van extingir les flames en qüestió de minuts.
De totes maneres, un vehicle es va veure afectat per les flames, a causa de la radiació, i es va procedir al refredament del vehicle per assegurar que la problemàtica no s'agreugés. La part frontal del turisme va ser la part més damnificada, ja que era la que es trobava més a prop del contenidor en flames. Tot i això, ningú va resultar ferit i no es van requerir els serveis del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
No és la primera vegada que hi ha aquesta mena d'incident en aquest carrer i és un fet que genera preocupació entre els veïns de la Creu Alta. De fet, des de l'1 de gener fins al 26 de setembre de 2024, Sabadell va ser la ciutat de Catalunya on més contenidors es van cremar –després de Barcelona, per raons evidents–, amb un total de 157 exemplars. El 5,87% dels incidents de tot el territori. D'aquesta manera, no és un fet puntual ni aïllat, sinó que, segons les dades del cos de bombers, es cremen més de dos contenidors al dia de mitjana a Sabadell durant tot l'any.
Fotos de Juanma Pelaéz