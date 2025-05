Resignats al carrer per entrar a Atenció Ciutadana: "No hi ha un altre lloc on puguem estar?"

Es podria dir que qualsevol matí a qualsevol hora es repeteix la mateixa escena: cua de gent esperant per entrar a l’oficina del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) del Despatx Lluch, al carrer de la Indústria, 10 (Centre). Es tracta, en definitiva, de persones que hi van sense cita prèvia, resignades a esperar les hores que faci falta per completar el tràmit que hi van a fer. A la cua hi ha persones que van sense cita prèvia per molts motius.

N’hi ha que no sabien que n’havien de tenir i, d’altres que, tot i saber-ho, necessiten resoldre la necessitat que tinguin abans que l’hora que troben quan busquen cita prèvia a internet. Un dels casos és el de María Duarte, que fa uns dies feia cua pels seus pares, que esperaven asseguts en un banc del carrer. “No sabíem amb antel·lació si tindríem tots els papers que havíem d’entregar i per això no teníem cita”, explicava. Per això, es mostrava resignada amb l’espera de quaranta minuts que ja feia que era a la cua.

Per la seva part, el veí Javier Rodríguez considera que està “molt malament haver d’estar aquí al carrer esperant. No hi ha un altre lloc on puguem esperar?”, comentava, pensant en infants i gent gran. Afirma que havia arribat al SAC a les 10 h i a les 12 h continuava a la cua, comentari al qual Evelyn Arias complementa que “per venir aquí has d’estar a l’atur”, perquè com li passava a Julio Espino, marxava de la cua després d’esperar una hora perquè “he d’entrar a treballar a un altre lloc”. I considera que una hora fent cua “és un temps prudent” perquè et puguin atendre sense cita prèvia. Entre les persones de la cua també es comenta que durant la primavera la temperatura pot ser agradable, però la situació és encara més incòmode a l'estiu i a l'hivern.

Preguntades sobre les esperes al carrer, fonts de l’Ajuntament sostenen que “el SAC té un sistema de cita prèvia que permet una atenció sense esperes. En canvi, si s’opta per anar-hi sense cita no es pot garantir l’atenció immediata. Per això es recomana fer ús de la cita prèvia” des del web de l’Ajuntament https://citaprevia.sabadell.cat, on a l'hora de publicar aquest article es dona cita a dues setmanes vista en el cas del carrer de la Indústria.