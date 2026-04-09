Declaració de la renda 2025: qui l'ha de fer, quan i quines deduccions noves hi ha?

La declaració de la renda 2025 ja es pot presentar. Des d'aquest dimecres passat, 8 d'abril, fins al pròxim dimarts 30 de juny, els contribuents que hi estiguin obligats podran regularitzar la seva situació fiscal corresponent a l'exercici anterior. A banda ja es podrà consultar l'esborrany de la declaració i les dades fiscals i, una vegada revisat, es pot presentar la declaració per Internet en el mateix moment. A més, a partir del 6 de maig obrirà l'atenció telefònica i a partir de l'1 de juny es podrà fer presencialment a les oficines de l'Agència Tributària. Enguany, a Catalunya s'han instaurat diverses novetats per deduir la xifra a pagar, tot i que la dinàmica general és semblant a les dels darrers anys.
Quines dates clau cal saber?
1. 8 d'abril: ja es pot fer la declaració de la renda.
2. 6 de maig: obre l'atenció telefònica.
3. 1 de juny: obre l'atenció presencial.
4. 25 de juny: tanca la campanya per als qui han de pagar.
5. 30 de juny: tanca la campanya per a tothom.
Qui l'ha de fer?
En general, els contribuents per l'IRPF estan obligats a presentar i subscriure declaració per aquest impost, amb els límits i condicions reglamentàriament establerts. Tot i això, hi ha diversos casos en què no és necessari declarar:
1. Els contribuents que hagin rebut ingressos anuals superiors als 22.000 euros d'un únic pagador.
2. Els contribuents amb rendes de més de 15.876 euros provinents de dos o més pagadors –sempre que la suma del segon i la resta superi els 1.500 euros–.
3. Els qui cobrin l'ingrés mínim vital, una de les condicions per mantenir l'ajuda.
4. Tots els autònoms, independentment dels ingressos.
Els aturats no estan obligats a declarar, sempre que els ingressos siguin inferiors als mencionats.
Tres noves deduccions a Catalunya
Enguany, l'Agència Tributària ha decidit implementar tres noves deduccions a Catalunya. La primera beneficia les dones que han estat víctimes de violència de gènere, ja que podran deduir el lloguer del seu habitatge habitual. En els casos que el límit sigui de 1.000 euros anuals podran reduir un 20% la renda, mentre que el valor augmentarà fins al 25%, amb un límit de 1.200 euros, si el contribuent té una discapacitat igual o superior al 65% o algun fill o menor d'edat a càrrec.
D'altra banda, en segon lloc, participar en cooperatives agràries i d'habitatge serà motiu de deducció a la renda del darrer exercici. Els sabadellencs podran deduir el 20% de les aportacions de capital amb un límit màxim de 3.000 euros anuals per contribuent, sempre que es compleixin uns requisits, com ser soci d'entitats de cooperatives del sector o mantenir-hi la inversió durant cinc anys.
Finalment, s'ha ampliat als casos d'acolliment d'un menor les deduccions per naixement o adopció. Els contribuents podran deduir 150 euros de la seva declaració si es fa de manera individual; o 300 euros, en cas de fer-la conjunta o de ser una família monoparental.
Les altres deu deduccions autonòmiques que afecten els catalans que han de declarar els seus ingresos es poden conèixer a través d'aquest enllaç.