Una denúncia cada nou hores als jutjats de Sabadell: la violència de gènere repunta el 2024

L’any 2024 als jutjats de Sabadell van arribar 960 denúncies per violència de gènere, un 9,2% més que l’any anterior. 57 per cada deu mil dones, una denúncia cada 9 hores a Sabadell. Unes xifres que no es veien des de l’any 2008 i 2009, quan Sabadell tocava sostre en nombre de denúncies per violència contra la dona, amb 1.064 i 976 denúncies en seu judicial. Des de fa sis anys, les denúncies mantenen una tendència creixent, malgrat que encara no totes les víctimes desemmascaren el seu agressor. Si bé la majoria de les denúncies són interposades per les presumptes víctimes —vuit de cada deu casos que han acabat als tribunals deriven d’un atestat policial on la dona és qui denuncia–, en un 20% dels casos que arriben a seu judicial no ho fa per la denúncia de la víctima, sinó per un part de lesions que delata l’agressor.

960 denúncies interposades el 2024 i un total de 1.039 delictes contra la dona detectats, amb sentència ferma. La gran majoria de delictes de violència de gènere a Sabadell estan vinculats a maltractaments lleus (707), trencament d’ordres (136), delictes contra la llibertat (134), però també s’han sentenciat un nombre elevat de delictes per lesions i maltractaments habituals (59). Del total de denúncies rebudes als tribunals de la ciutat, el 52,3% són interposades per dones amb nacionalitat estrangera. La proporció de dones víctimes amb nacionalitat estrangera ha crescut respecte de les xifres registrades els darrers anys, quan es mantenia al voltant del 35%.

Tres dones assassinades

A escala comarcal, el Vallès Occidental va registrar 2.760 denúncies per violència de gènere l’any 2024, un increment del 8,2% respecte al 2023 que consolida la tendència alcista iniciada fa quatre anys. Aquesta pujada es produeix malgrat que la taxa comarcal (56,4 denúncies per cada 10.000 dones) continua sent inferior a la mitjana catalana (62,6) i molt per sota de la mitjana estatal (80,3).

El 2024, 2.760 dones van ser reconegudes com a víctimes de violència de gènere al Vallès. Tot i que la majoria dels casos no acaben amb conseqüències letals, tres feminicidis van colpejar la comarca l’any passat: a Castellbisbal, Rubí i Sabadell. Amb aquestes tres víctimes, el total de dones assassinades a Catalunya per violència masclista des del 2007 s’eleva a 136, de les quals 36 residien al Vallès Occidental, gairebé una de cada quatre.

Servei d’atenció en augment

Els SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) del Vallès van atendre 4.633 dones durant el 2024, de les quals 2.097 es trobaven en situació de violència masclista. Les xifres evidencien un augment respecte a l’any anterior: un 31,3% més de dones ateses i un 47,6% més de casos de violència masclista. En total, es van dur a terme 20.367 atencions. La taxa d’atenció en casos de violència masclista als SIAD és de 4,3 dones per cada mil residents, gairebé el triple que el 2019 i clarament per sobre de la mitjana catalana (3,2). Aquesta evolució no només reflecteix un increment dels casos, sinó també una major detecció i accés als serveis.