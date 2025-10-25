Es desprèn un tros de façana d'un edifici del barri d'Hostafrancs

Els Bombers de Sabadell han rebut l’avís de la caiguda d'un tros d'arrebossat des d'una segona planta del barri d'Hostafrancs, concretament al número 9 del passatge de Moratin, l'avís ha estat al voltant de les 12.30h d'aquest dissabte 25 d'octubre. Fins al lloc s’hi han desplaçat una dotació dels Bombers de Sabadell encarregats del sanejament i vigilant el risc de despreniments, no s'han registrat ferits.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tDetall de l`actuació dels Bombers\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n