ARA A PORTADA

Sabadell

Es desprèn un tros de façana d'un edifici del barri d'Hostafrancs

Ha caigut part de l’arrebossat del número 9 del passatge de Moratin

  • Despreniment al barri d'Hostafrancs -
  • Detall de l'actuació dels Bombers -
Publicat el 25 d’octubre de 2025 a les 14:46

Els Bombers de Sabadell han rebut l’avís de la caiguda d'un tros d'arrebossat des d'una segona planta del barri d'Hostafrancs, concretament al número 9 del passatge de Moratin, l'avís ha estat al voltant de les 12.30h d'aquest dissabte 25 d'octubre. Fins al lloc s’hi han desplaçat una dotació dels Bombers de Sabadell encarregats del sanejament i vigilant el risc de despreniments, no s'han registrat ferits.

  • Detall de l`actuació dels Bombers

 

 

Notícies recomenades