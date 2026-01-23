ARA A PORTADA

Denuncien un home a Sabadell per tenir més d'una vintena de galls de baralla en condicions deficients

Els animals van ser trobats a l'interior d'un domicili del barri de Can Puiggener

Publicat el 23 de gener de 2026 a les 11:57
Actualitzat el 23 de gener de 2026 a les 11:58

Els Mossos d'Esquadra detenen a Sabadell un home per tenir més d'una vintena de galls de baralla en unes condicions deficients de benestar animal, segons informen des del cos. La detenció es va dur a terme el passat 15 de gener de 2026 quan una dotació de l’Àrea Regional de Recursos Operatius va detectar que en un immoble del carrer d'Empúries, al barri de Can Puiggener, hi havia una vintena de galls en unes condicions deficients de benestar animal. La Unitat Regional de Medi Ambient es va adreçar al lloc i va comprovar que en total hi havia 23 aus: 12 mascles i 11 femelles. Alguns dels animals que es van trobar al local tenien amputacions de cresta i barbes, modificació d’esperons o depilació de cuixes. Des de la policia catalana asseguren que aquestes lesions i modificacions són compatibles amb haver participat en alguna baralla.

A banda, amb motiu de la grip aviària, el departament estipula el confinament d’aviram perquè no entri en contacte amb la fauna salvatge, fet que en aquest cas no es donava perquè les aus es trobaven deambulant conjuntament amb pardals, coloms i tórtores. El responsable dels animals tampoc tenia el codi REGA, que dona permís per poder desenvolupar l’activitat de cria d’animals de granja. Per aquests motius, l’home va quedar denunciat per no disposar de codi de registre ramader per la tinença i cria d’animals de granja, per infringir la llei de sanitat animal i per la llei de protecció dels animals. Els fets es van posar en coneixement del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, de l’Ajuntament de Sabadell i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, qui es va fer càrrec dels animals.

