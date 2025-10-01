Detingut l'autor de dos robatoris violents comesos en establiments de Sabadell i Polinyà

La Unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sabadell, juntament amb els agents de la Policia Municipal de Polinyà, van detenir, el passat 25 de setembre, un home de 44 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació a un establiment de la capital vallesana i un altre, a Polinyà.
El primer fet va tenir lloc el 12 de setembre en un supermercat de Sabadell, cap a les 13 h, aproximadament, quan l'home va intimidar la treballadora amb un ganivet i va sostreure 900 euros d'una caixa registradora. Dos dies després, cap a la mateixa hora, l'home va entrar en una entitat bancària de Polinyà, va intimidar amb un tornavís un home que estava traient diners en el caixer automàtic i li va sostreure 300 euros. Així, amb tan sols dos dies, va robar 1.200 euros mitjançant mètodes que posaven la víctima en una situació de vulnerabilitat evident per acabar cedint i donant-li els diners.
Tan bon punt la policia catalana va tenir coneixement del primer fet, es va iniciar una investigació per tal d’identificar i detenir el presumpte autor. A mesura que aquesta investigació avançava, amb la col·laboració de la Policia Local de Polinyà, van corroborar que l’autor dels dos fets era la mateixa persona i el dia 27 de setembre va passar a disposició judicial al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell.