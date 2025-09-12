Un detingut a Sabadell per formar part d'una organització que hauria estafat més de 270 persones

Un detingut a Sabadell per formar part d'una organització criminal que es dedicava a estafar persones mitjançant la tècnica del fals empleat de banca. La Policia Nacional ha desarticulat la banda, que hauria generat un perjudici econòmic de més de 700.000 euros a 273 persones, i hi ha hagut onze detinguts en un operatiu que ha comptat amb més d'un centenar d'agents en diverses províncies espanyoles. Els agents han interceptat criptoactius, gairebé 30.000 euros en efectiu, terminals telefònics, joies i rellotges d'alta gamma i dues de les onze detencions s'han dut a terme a Catalunya: una a Sabadell i l'altra, a Lleida.
La investigació va començar a principis d'any quan es va determinar que un seguit de delictes d'estafa comesos sota la tècnica de phising del fals empleat de banca, comesos en diverses províncies espanyoles, tenien un patró que confluïa en els mateixos autors. Els investigats disposaven d'una àmplia base de dades de clients als quals contactaven telefònicament, generant un clima de confiança per advertir-los de la detecció de moviments fraudulents als seus comptes bancaris. A continuació, els sol·licitaven les claus d'operacions per, suposadament, bloquejar aquests moviments, quan en realitat el que volien aconseguir era autoritzar moviments d'efectiu a favor seu.
Aquests moviments es traduïen en transferències bancàries, moviments en plataformes d'intercanvi de diners instantani, compres de tecnologia i de criptomonedes. Per no ser identificats, els estafadors feien servir nombrosos telèfons mòbils que anaven intercanviant periòdicament com a mesura de seguretat i durant la investigació se n'han comptat un total de 55.
Finalment, la policia va identificar els quatre dirigents de l'organització i es va portar a terme l'explotació de la primera fase de l'operació amb escorcolls a San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera i Sabadell. Aquesta fase va culminar amb la detenció de tres dels quatre investigats principals, com a presumptes responsables de delictes d'estafa, usurpació d'identitat i pertinença a grup criminal.
Durant la investigació s'havien trobat 111 víctimes de les estafes, però amb després dels escorcolls es va poder elevar aquesta xifra fins a 273 i més de 778.637 euros de perjudici econòmic. Es van intervenir criptoactius equivalents a 7.500 euros, 27.660 euros en metàl·lic, 6 telèfons mòbils, un DNI sostret, tres rellotges d'alta gamma, joies, roba i complements de luxe, videoconsoles, ordinadors i altres aparells electrònics presumiblement obtinguts gràcies a les estafes.