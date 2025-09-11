ARA A PORTADA

Sabadell

Sabadell celebra la tradicional ofrena de la Diada al Parc de Catalunya

Desenes d'entitats de diversos àmbits de la ciutat han fet l'ofrena floral al pont del llac

Publicat el 11 de setembre de 2025 a les 11:45
Actualitzat el 11 de setembre de 2025 a les 11:49

Ofrena unitària per la Diada Nacional de Catalunya a Sabadell. Desenes d’entitats socials, veïnals, culturals, esportives i econòmiques, juntament amb partits polítics i l’Ajuntament, han dipositat rams i detalls florals al pont del llac de Catalunya, seguint la tradició. L’acte institucional ha comptat amb la participació de l’alcaldessa, Marta Farrés, i dels portaveus i regidors de tots els grups municipals (PSC, ERC, Crida, En Comú Podem, Junts i PP), amb l’única absència de l’extrema dreta. També hi han estat presents els màxims responsables de la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Bombers.

 

L'acte ha arrencat a les 10 del matí al Parc de Catalunya amb la tradicional hissada de bandera. Durant l'homenatge, l'Orfeó de Sabadell ha interpretat l’Himne Nacional de Catalunya i el Cant de la Senyera, entre altres peces, per amenitzar l’acte, que tingut un to molt solemne. Abans de l'entrega d'ofrenes, l'Associació de Veïns de Sant Julià –que enguany celebra 50 anys– ha recitat unes paraules.

 

Entitats que han participat en l'ofrena

 

Identitat Sabadellenca

PSC Sabadell

Partit Popular de Sabadell

JSC Sabadell

Junts per Sabadell

Associació Veïnal de Can Deu

Sindicatura de Greuges de Sabadell

Podemos Sabadell

Agrupació Coral Talia

CIPO

Sabadell Sardanista

Grup Municipal Sabadell en Comú Podem

Kanu Sant Julià

Òmnium Cultural Sabadell

Amical Mauthausen

Comuns de Sabadell

Club Natació Sabadell

Gran Orient de Catalunya, Maçoneria Catalana

Cambra de Comerç Sabadell

Societat Coral Estrella Daurada

Trabucaires de la Creu Alta

Inspira Arrels

Cercle Sabadellès 1856

Associació Sardanista Colla Sabadell

Associació Cultural Nova Acròpolis

Agrupación Andaluza San Sebastián de los Ballesteros

Centre Parroquial Sant Vicenç

CFU Can Rull Ròmulo Tronchoni

Esquerra Republicana de Sabadell i Jovent Republicà

Real Cofradía Virgen de la Cabeza en Catalunya

Fundació Privada Atendis

Plataforma per la Llengua

Club Tennis Sabadell

Club Falcons Sabadell

Coordinadora de Casals de Gent Gran de Sabadell

Associació Ethos

UGT-CCOO

USOC

Aliança Catalana

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

Sabadell per la Independència – ANC

Unió Excursionista de Sabadell

Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell

Associació Pax Cor de Cambra

Associació Artística Encert

A.A.V.V. Can Rull

Raíces del Sur de Sabadell

Joventut Nacionalista de Catalunya

FECUS

Associació Catalana d’Esperanto

Penya Arlequinada Jordi Bransuela

Crida per Sabadell

Poesia a Trenc d’Alba

Unió de Pagesos

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell

Hermandad Ntra. Sra. Virgen de la Fuensanta de Sabadell

Joventut de la Faràndula

Centre d’Esports Sabadell FC, SAD

Esbart Sabadell Dansaire

Ràdio Sabadell

Carlota Segalà (a títol particular)

