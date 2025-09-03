Dispositiu policial especial per a la Festa Major: “Tenim efectius de sobres per respondre quan calgui”

“Els Mossos d’Esquadra tenim prou efectius per donar resposta en cas que fos necessari o passés algun incident durant la Festa Major, tot i que preveiem que sigui tranquil·la”, explica el cap de l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell (ABP) dels Mossos d’Esquadra. Des del cos de seguretat de la policia catalana crearan un dispositiu especial durant la Festa Major, conjuntament amb la Policia Municipal -que treballarà per Decret-, per fer front a les necessitats de seguretat ciutadana durant els dies de celebració, del 5 al 8 de setembre.
Principalment, posaran el focus en les hores que hi pot haver més afluència i on se solen generar més conflictes: durant la nit. “A partir de certes hores hi ha molta més gent transitant i, en conseqüència, hi ha més moviment de substàncies, possibles problemes... Per aquest motiu ens centrarem, principalment, en aquestes franges horàries”, explica. Esperen una Festa Major “com les de cada any” i no preveuen cap possible conflicte remarcable. “Evidentment, n’hi pot haver algun, de conflicte, però tenim els efectius per donar resposta en cas que passi i fa temps que treballem amb l’alcaldessa, el regidor de Seguretat i la Policia Municipal per oferir el millor servei possible”, comenta.
Juntament amb la de Sabadell, estan gestionant la mateixa celebració a Sant Quirze del Vallès, Sentmenat i Santa Perpètua de Mogoda, que també la fan ara, i explica que “dimensionem el cos en funció dels recursos que necessitem”.
Drons i controls d’alcoholèmia per reforçar la seguretat
Des de fa un temps, els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal han implementat mesures de vigilància mitjançant drons per poder tenir una visió més àmplia de la situació, tenir-ho tot enregistrat i, en cas que passi res, avisar els agents corresponents. “Els desplegarem per la Festa Major i així tenim controlades algunes zones concretes”, assegura Cervelló. A part, explica que “hi haurà controls policials a diversos punts de la ciutat” per prevenir accidents de trànsit i es mostra molt clar: “Si has begut, no condueixis”.
Els punts conflictius, coberts
El cap de la comissaria de Sabadell assegura que, com la resta d’any, hi haurà efectius repartits pels espais que es preveuen més crítics per prevenir qualsevol possible problema. “Durant l’any, per exemple, vigilem camins concrets, com els de la sortida d’una discoteca fins al tren, per exemple. Aquests dies farem el mateix: estarem pendents dels punts que creiem que són més vulnerables per reduir les opcions que hi hagi conflictes”. Finalment, explica que “comptem amb la col·laboració ciutadana” i, en cas de veure qualsevol cosa susceptible d’intervenció policial, s’ha de trucar al 112 perquè puguin fer la seva tasca.