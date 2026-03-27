El pàrquing del nou edifici al davant del Mercat Central genera dubtes per la seva ubicació

El nou edifici La Granja, entre els carrers de Jovellanos i Escola Industrial, al costat del Mercat Central, tindrà un aparcament soterrani amb un total de 22 places de pàrquing, complint amb la normativa municipal. Aquest fet generarà un trànsit de vehicles inèdit en una àrea peatonal amb un ús molt intens per part dels veïns, ja que abans de ser enderrocat pràcticament del tot, l’immoble no tenia aparcament.
L’accés de vehicles es farà pel carrer de l’Escola Industrial, venint del carrer de Gràcia, expliquen fonts municipals al Diari. La sortida, pel carrer d’En Font, la plaça de les Marquilles i el carrer de Sant Cugat (uns 150 metres de desplaçament, una mica menys en el cas de l’entrada). Des del consistori remarquen que “d’aquesta manera, els vehicles circularan en un sol sentit i alhora es redueix el trànsit de vehicles al carrer de Jovellanos i la zona del mercat, amb més afluència de gent, infants que juguen…”.
Construir l’aparcament respon tant a la voluntat dels promotors del projecte com a l’obligatorietat que marca el planejament local, ja que en general és obligatori fer aparcament quan es construeixen habitatges nous. “També existeix la prohibició d’obrir nous guals en determinades zones, però aquí no hi era. En aquest cas s’ha autoritzat l’aparcament perquè era viable a nivell tècnic i legal”, argumenten fonts municipals. No gaire lluny, per exemple al Despatx Corominas de la plaça del Gas, no es va construir aparcament quan es va reformar perquè tenia una protecció diferent i tècnicament no era possible fer-lo, indiquen fonts municipals. Al mateix carrer de l’Escola Industrial hi ha un altre gual que es va respectar, igual que es van respectar els del carrer de Sant Pere quan es va pacificar el 2019. A la Rambla, en l’edifici del número 1 que va substituir l’Euterpe, sí que se’n va poder fer, però l’entrada i sortida és pel carrer de Narcís Giralt. L’article 29 de l’ordenança municipal reguladora de l’edificació estableix excepcions a la construcció d’aparcament per causes de mida, urbanístiques o de protecció patrimonial.
Des de fonts vinculades a la promoció de la Granja, sobre l’aparcament confirmen que “fer-lo era una voluntat del projecte. No ens han obligat”, i expliquen que s’havien estudiat “totes les possibles alternatives”, que haurien pogut ser tant d’entrada i de sortida per altres bandes com connectar l’aparcament amb el del Mercat Central, a escassos metres o buscar les places en altres llocs. Un dels motius per rebutjar les alternatives va ser relacionat amb la normativa d’accessibilitat.
Aquesta decisió d’habilitar l’entrada i sortida de l’aparcament al carrer de l’Escola Industrial no ha convençut a arquitectes sabadellencs que n’han estat al cas. Manel Larrosa (regidor d’Urbanisme de Sabadell entre els anys 1979 i 1987), creu que “el resultat no és pas positiu” i que l’Ajuntament ha comès “un error, una manca de pericia”, perquè en la negociació de la llicència d’obres creu que hauria d’haver prioritzat que a l’espai públic hi passin el menor nombre de cotxes possible, en benefici dels vianants. Com a administració, “tens l’obligació de fer pàrquing, però en condicions que no malmetin l'espai públic”, apunta el sabadellenc.
Uns anys després de Larrosa, va ser regidor de Cultura (1991-195) i arquitecte municipal Pere Vidal. Eren els anys que al consistori es planejava el Pla Urban, que amb l’ajuda de fons europeus va permetre pacificar alguns dels carrers més cèntrics de Sabadell com l’entorn del Mercat i l’Ajuntament. Vidal creu que 22 places d’aparcament no generaran un moviment de vehicles especialment problemàtic, però opina que, igualment, “no és una bona solució”, conscient de les dificultats de trobar l’encaix més adient. Preguntat a l’Ajuntament si contempla revisar aquesta decisió o fer marxa enrere, la resposta és taxativa: “la llicència d’obres ja està atorgada”. Fonts pròximes a la promotora també donen el tema per tancat: “S'ha optat per aquesta solució, quan fem un projecte, ho pactem amb l'Ajuntament. I si l'Ajuntament ha optat per aquesta solució o una altra la respectem”.
Com serà el nou edifici?
El nou edifici La Granja ja està en obres. Tindrà 21 habitatges i la intenció és que siguin de lloguer, no de venda. L’enderroc es va dur a terme l’estiu passat, la qual cosa va donar pas a una excavació arqueològica que no va donar fruits remarcables. Inicialment, els promotors van presentar un projecte a l’Ajuntament que contemplava que el pàrquing tingués 39 places d’aparcament, associant-ne algunes als cinc locals previstos en planta baixa. Però el consistori només va exigir la totalitat de la previsió de places d’aparcament corresponents als habitatges, mentre que no ho va fer amb les que s’associarien als locals comercials perquè el pàrquing del Mercat “ja dona resposta als vehicles que puguin necessitar aparcament per a ús comercial o restauració”. El nombre de places ve determinat per la normativa, segons la quantitat i mida dels habitatges.