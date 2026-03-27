La Grangeta i el Mercat Central: quan els cotxes ataquen el cor de Sabadell

El centre de Sabadell és un espai urbà amb molta història, ple de vida, un nucli comercial i social amb molta identitat, on els carrers i places han estat re-dissenyats per a les persones.
Entre els seus elements més emblemàtics hi destaca el Mercat Central, situat a la Plaça del Mercat, un lloc de trobada ciutadana amb més de vuit segles d’activitat comercial, un punt de referència per a l’alimentació, l’artesania i la vida social de la ciutat. L’entorn immediat és prioritàriament per a vianants: els vehicles només hi passen quan és absolutament necessari, el trànsit rodat està limitat al mínim per garantir seguretat i qualitat en l’ús de l’espai públic.
A tocar del mercat, a la cantonada del carrer Jovellanos amb el carrer Escola Industrial, s’ha enderrocat parcialment l’edifici històric conegut com “La Grangeta”. Construït cap a 1870, va acollir establiments emblemàtics com el cafè-granja familiar “La Granja Urpí”, que va funcionar durant 46 anys, i el restaurant “El Toc al 2”, ambdós espais formen part de la memòria col·lectiva de la ciutat. Tot i la destrucció parcial, el projecte de nova construcció ha conservat elements patrimonials com la façana de la cantonada.
La nova Grangeta: un aparcament que xoca amb l’àrea de vianants
El projecte aprovat el desembre de 2025 preveu un edifici amb 21 habitatges, locals comercials a peu de carrer i un aparcament soterrani a la planta -2.
La planta baixa manté l’activitat comercial, amb façanes obertes als carrers per fomentar la continuïtat urbana i la relació amb l’espai públic. Els locals comercials tenen accessos independents i flexibilitat d’ús, mentre que el vestíbul d’accés a l’edifici i els nuclis de comunicació vertical connecten amb les plantes d’habitatges i amb els soterranis.
El problema de veritat no és l’edifici, és l’aparcament. La planta segon soterrani està destinada exclusivament a aparcament de vehicles, per accedir-hi cal entrar des de l’exterior pel carrer Escola Industrial, obligant els vehicles a circular i travessar l’àrea de vianants del Mercat Central.
Es construirà un accés per vehicles allunyat dels carrers perimetrals del Mercat Central, que comportarà la presència de vehicles en aquest entorn urbà prioritàriament per a vianants i xocarà frontalment amb la naturalesa de la zona.
No es tracta de trànsit ocasional: seran cotxes diaris circulant entre paradistes i ciutadans, creuant el cor del mercat, amb tot el soroll, risc d’atropellaments, i les molèsties que això comporta.
La polèmica de l’accés de vehicles
M’he assabentat, que durant l’estudi de la llicència, els serveis tècnics municipals van proposar als promotors dues alternatives per evitar la invasió de vehicles a l’espai públic amb vehicles accedint a l’aparcament:
1. Exonerar l’edifici de La Grangeta de construir aparcaments, atenent a les dimensions del solar, les característiques de l’entorn i la proximitat d’aparcament públic, tal com permet l’article 166 del Pla General.
2. Connectar l’aparcament del Mercat Central amb La Grangeta, aprofitant la proximitat de la infraestructura existent i evitant que cap vehicle travessés l’àrea de vianants.
L’opció final, construir un aparcament amb accés al carrer Escola Industrial, adoptada per imposició del Coordinador de Territori, Sr. Toni Serra, obligarà els vehicles a accedir a l’aparcament travessant directament la zona de vianants del mercat.
Les dues primeres opcions, raonables i respectuoses amb el centre històric, defensades pels tècnics municipals i acceptades pels promotors, haurien garantit un entorn segur, respectuós amb l’espai de vianants i integrat amb la vida comercial del centre històric. L’opció final, en canvi, ignora completament aquesta prioritat, imposant que els vehicles circulin cada dia pel cor del Mercat Central, amb soroll, risc i molèsties permanents per a comerciants, paradistes i ciutadans. La proposta d’aparcament, que a priori semblava una solució funcional, es converteix així en un atac directe amb la vocació de vianants de la zona i amb la qualitat de l’espai públic del centre de Sabadell.
Patrimoni, història i ciutat en perill
L’enderroc parcial de La Grangeta i la preservació de la façana històrica haurien d’haver estat una oportunitat per reforçar el caràcter de vianants del centre i protegir el mercat com a espai públic prioritari. En canvi, la decisió de permetre el pas de vehicles pel costat del mercat transforma un entorn històric en una via rodada improvisada.
La Grangeta, que havia estat sinònim de comerç familiar i activitat social, corre ara el risc de ser recordada com “La Grangeta dels cotxes”, gràcies a la tossuderia d’un responsable tècnic que va ignorar el criteri dels seus col·laboradors.
La crida a la rectificació
És hora que l’Ajuntament rectifiqui i protegeixi l’espai de vianants, la memòria històrica i la qualitat de vida del centre, encara s’està a temps, o s’exonera els promotors de La Grangeta de construir els aparcaments, o es permet la connexió del nou edifici amb l’aparcament soterrani del Mercat Central, evitant que els vehicles travessin l’àrea de vianants.
El centre de Sabadell no es mereix que els cotxes ocupin el seu cor històric. Els ciutadans, el comerç i la història exigeixen una solució tècnica, raonable i respectuosa amb l’entorn. La Grangeta pot conviure amb el Mercat Central sense convertir la zona de vianants en una via d’accés per a cotxes. És qüestió de voluntat política i de respecte per la ciutat.
[Xavier Ludevid i Massana, arquitecte urbanista, president de l’Agrupació d’Arquitectes al Servei de l’Administració Pública (AASAP) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)].