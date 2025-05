El Narcisa, el Virolet o les escoles bressol: l'Ajuntamnet posa deures a Educació

La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha reunit aquest dijous a l'Ajuntament de Sabadell amb l'alcaldessa, Marta Farrés, en una trobada que ha servit per posar sobre la taula diferents carpetes obertes a la ciutat. Deures que depenen de la Generalitat i que, en alguns casos, són qüestions enquistades i llargament demanades: els centres educatius pendents, l’adaptació que s’està fent de les escoles al canvi climàtic o el finançament i model de les escoles bressol públiques. A la reunió també han assistit la directora dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional al Vallès Occidental, Montserrat Capdevila, el tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Serveis a les Persones, Eloi Cortés, i el regidor d’Educació de l’Ajuntament, Manuel Robles.

Visita de la consellera d`Educació, Esther Niubó, a l`Escola Pau Casals

David Chao

“Hem constatat una vegada més la voluntat de coordinar esforços i treballar conjuntament per, des de la lleialtat institucional i cadascú des de la seva responsabilitat, vetllar per una educació de qualitat que es desenvolupi en els millors espais i equipaments possibles”, ha dit Farrés. En aquest sentit, l’alcaldessa ha volgut agrair a la consellera “la seva presència a Sabadell i que ens hagi escollit per presentar un pla de país que inclou mesures per millorar els resultats educatius a tot el territori”, que Niubó ha presentat a l’Escola Pau Casals. “És evident que tenim reptes i en aquesta línia hem demanat a la consellera que acceleri al màxim els terminis perquè puguem tenir els centres pendents com més aviat millor”, afegeix.

Què s'ha parlat?

Avui, resta pendent culminar l’adequació de l’Escola Violet i de l’Institut Sallarès i Pla com a Instituts-Escola i també la construcció dels edificis dels instituts Narcisa Freixas i Arraona. Així mateix, també s’ha posat sobre la taula la necessitat de completar la rehabilitació i ampliació de l’Institut Ribot i Serra perquè sigui un centre integrat de Formació Professional. La consellera ho ha valorat positivament.

Pel que fa a l’adaptació de les escoles al canvi climàtic, Sabadell ha traslladat a la consellera les actuacions que està impulsant l’Ajuntament per col·locar tendals al patis i instal·lar a l’entorn d’un miler de ventiladors als centres educatius de la ciutat. En aquest darrer cas, quedaran pendents quatre escoles, que al ser de nova construcció, el seu manteniment encara depèn de la Generalitat. Des del consistori demanen a la Generalitat solucions perquè no siguin els únics centres de la ciutat que no disposin de ventiladors.

Les escoles bressol han centrat l'altra part de la trobada. En aquest sentit s’han abordat qüestions vinculades al seu finançament, la possible gratuïtat de l’I1 en un futur o la situació dels centres 0-3 de titularitat privada. La rehabilitació dels centres més antics i el procés de retirada de fibrociment han estat també entre els temes tractats.