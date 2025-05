L'Escola Pau Casals agafa l'altaveu a Sabadell: "Volem una inclusió real a les aules"

Les famílies de l'Escola Pau Casals de Sabadell no han volgut desaprofitar la visita de la consellera d'Educació, Esther Niubó, per traslladar les seves reivindicacions amb un missatge molt clar: "Volem una inclusió real". Un grup de mares ha rebut la responsable del departament, que ha atès les demandes del col·lectiu abans de l'acte institucional en el marc de la presentació d'un nou paquet de mesures en el terreny de l'ensenyament a Catalunya.

Escola Pau Casals de Sabadell

David Chao

El centre s'ha omplert de pancartes a la porta per reclamar millors ràtios, inclusió real i fins i tot consignes per millorar l'equipament, que enguany compleix cinquanta anys. "Celebrem que ens hagi escoltat. Moltes tenim fills amb necessitats especials. Al centre hi ha professionals molt bons, però no són suficients", sintetitza Maria Rosa García, membre del grup Juntxs Por Ellxs. La integrant apunta la necessitat de portar al Parlament una revisió del Decret 150/2017, de 17 d'octubre, per l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. En aquesta direcció, en els últims mesos han presentat una recollida de signatures, transmetent la seva demanda a Serveis Territorials. "Vam presentar més de 200 firmes al gener. S'ha resolt i ens han dit que es compleix la normativa. Però el suport actual és insuficient, perquè cada vegada hi ha més infants amb necessitats especials", avisa.

Així, García apunta que les millores tindrien impacte en tota la comunitat educativa, inclosos professionals i el conjunt de l'alumnat. "Tots els nens han de tenir igualtat d'oportunitats. No és només alcem la veu pels nens amb necessitats especials", reiteren. La reivindicació, sostenen des del col·lectiu, no ha implicat només l'Escola Pau Casals, sinó que hi ha diferents centres de Sabadell que s'han sumat a la causa per abordar les mancances i necessitats detectades.

Sintonia entre les parts

En aquest context, Niubó ha expressat un missatge de comprensió a les famílies, escoltant les seves peticions. Així, ha manifestat el compromís d'actuar i analitzar la qüestió de manera imminent i acurada. Una predisposició que lloen des del centre. "Volíem aprofitar l'oportunitat per dir tot allò que com a escola creiem que hem de millorar. Li hem fet arribar la documentació de les famílies, que coincideix amb la nostra prioritat: la inclusió a les aules i com fem front a la diversitat que va augmentant", resumeix Maria Pla, directora del Pau Casals.

Visita de la consellera d`Educació, Esther Niubó, a l`Escola Pau Casals

David Chao

En un curs marcat per la commemoració del mig segle de vida, la direcció ha traslladat altres preocupacions com els calendaris per la retirada de l'amiant o la millora en la seguretat en cas d'incident, ja que l'equipament només compta amb una escala d'emergències. "És un edifici antic i, per exemple, es veu als lavabos. Malgrat els esforços, també de l'Ajuntament, necessitem una actuació i una obra nova", apunta Pla sobre els temes que han posat sobre la taula. "Tenim alguna aula que supera la ràtio, som una escola molt demanada, també pels nouvinguts. Tenim l'aula d'acollida com a gran recurs. Sentir la consellera dir que aposten per aquests espais amb l'objectiu d'arribar a les mil aules d'acollida ens fa ser optimistes", afegeix.

Nou programa per les matemàtiques i la llengua

La consellera ha fet una visita per totes les instal·lacions, acompanyada de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, el regidor d'Educació, Manuel Robles, i altres càrrecs del món educatiu. L'Escola Pau Casals ha servit per presentar el programa 'Marc per a la millora de la llengua i les matemàtiques'. La iniciativa inclou diverses mesures, algunes ja en marxa i altres de noves, per reforçar l'aprenentatge en aquestes matèries.

Visita de la consellera d`Educació, Esther Niubó, a l`Escola Pau Casals

David Chao

Entre les noves, s'ampliarà a 250 centres el reforç de les matemàtiques a través d'un nou programa, el de Suport Intensiu de les Matemàtiques (SIM), que s'afegiran als 200 que aquest curs ja estan seguint el Florence. D'altra banda, s'oferirà reforç gratuït en llengua i matemàtiques a l'alumnat vulnerable a través dels plans educatius d'entorn. La consellera Niubó manté que aquest marc ha de ser un "punt d'inflexió" perquè l'alumnat "deixi enrere aquest període tan fosc pel que fa a resultats" i revertir una dinàmica preocupant.