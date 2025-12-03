ARA A PORTADA

Sabadell

El Diari organitza el sorteig d'una panera de Nadal entre els lectors

La botiga de queviures gurmet Malapell ha preparat una selecció de productes valorada en més de 150 euros

Publicat el 03 de desembre de 2025 a les 15:34

Un any més, el Diari de Sabadell hem preparat el sorteig d’una panera de Nadal per celebrar aquestes dates amb tots els nostres lectors i subscriptors. El premi és una panera de la botiga de queviures Malapell, valorada en més de 150 euros, amb més de quinze productes gurmet que faran les delícies dels paladars més selectes.

Per participar heu de seguir els perfils d'Instagram (@diaridesabadell) i (@malapell_sabadell) i mencionar amb qui compartiríeu la panera a la publicació del sorteig al nostre perfil. Ho podeu fer fins dilluns 22 de desembre a les 12h. Bona sort!

Al lot, com a la botiga de queviures (carrer del Migdia, 2), podreu trobar productes de proximitat de les millors qualitats de xarcuteria, beguda, torrons, conserves, xocolates i dolços, entre d'altres. 

