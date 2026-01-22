L'Embarcador del parc de Catalunya, empès a iniciar una nova vida: "Marxo molt satisfet del servei d’aquests 28 anys"

“Aquí hem rigut molt, he passat 28 anys fantàstics de la meva vida”. El mític establiment l’Embarcador, al parc de Catalunya, farà un canvi de mans aquest febrer. Així, després de quasi tres dècades, el responsable actual, Domènec Melé, s’acomiadarà de l’espai per donar pas a un nou operador. “Estic trist, sí; però també estic profundament satisfet del servei que hem ofert als nostres clients”, confessa Melé.
El concurs públic de la concessió municipal ha acabat amb l’
adjudicació del servei a un altre empresari, expliquen fonts municipals. Responia a criteris econòmics; i el nou operador ha projectat una oferta més alta, detalla el gerent sortint. La nova concessió inclou tant el bar com l’annex de les barques, així com la subrogació dels treballadors actuals; i el dia 4 es farà l’entrega de claus al nou responsable. Quasi tres dècades al parc
L’Embarcador va néixer a finals dels anys noranta amb l’objectiu de ser “un espai obert a tothom”. “Vam dir que faríem un local per al poble, perquè
tothom que vingués al parc tingués una taula”, recorda Melé, evocant una conversa que va tenir amb l’aleshores alcalde Toni Farrés. Una idea que, segons defensa –orgullós–, s’ha mantingut intacta durant aquests 28 anys.
Melé, davant l`embarcador
Víctor Castillo
Un avís, a la porta de l`establiment
Víctor Castillo
El dia 1 de febrer, l’establiment oferirà el seu
últim servei amb un comiat amb antics treballadors, clients i també el pare de Domènec Melé, de 93 anys, que va engrescar els primers esbossos del projecte. El record de la clientela és –especialment– allò que Melé trobarà més a faltar. “Aquí han vingut pares, fills i nets”, explica. Casaments, comunions, i celebracions informals formen part de la memòria col·lectiva vinculada a l’espai. “No oblidaré cap dels riures de la gent que es posava sota la cascada o dels sortidors”. La idea truncada d’un nou projecte: "Volíem posar barques noves"
La concessió de l’Embarcador feia anys que funcionava amb pròrrogues anuals. Aquesta manca d’estabilitat havia frenat la idea de Melé de fer inversions estructurals. El nou concurs, en canvi, preveu una concessió de deu anys, prorrogable a cinc més. “Ara que venia un contracte llarg, nosaltres volíem fer una bona
reforma al local i posar barques noves”, explica. Entre les idees que no han arribat a port, Melé contemplava la proposta de renovar les barques amb un estil mediterrani, inspirat en les antigues embarcacions blaves i vermelles del parc.
Alguns dels patinets del parc de Catalunya
Víctor Castillo
El rellançament de l’Eix Macià
L’Eix Macià es troba immers en un projecte de revitalització. L’Ajuntament de Sabadell va planificar una inversió de
12 milions d’euros per a la transformació de l’àrea. Una inversió que també suma la iniciativa privada, amb la reactivació del Llac Center i noves negociacions per a promoure la reactivació de l’activitat al Paddock.
Paral·lelament –i dins del mateix projecte–, els onze establiments de l’Eix Macià amb terrassa van impulsar fa un any la primera rentada de cara de l’avinguda de Francesc Macià amb un nou disseny de les seves terrasses.
La terrassa de l`Embarcador de Sabadell
Víctor Castillo