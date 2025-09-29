L'Espai Natura celebrarà la castanyada amb l'11a Festa BBVA de la Tardor

L’11a edició de la Festa BBVA de la Tardor se celebrarà el diumenge 26 d’octubre, de 10 h a 14 h. La jornada tindrà lloc a l’Espai Natura Fundació 1859 a la Masia de Can Deu i consistirà en un seguit d’activitats d’oci familiar a l’aire lliure dedicades a la tardor. L’aforament serà limitat per tal d'afavorir el gaudi dels visitants i evitar aglomeracions. Per assistir a la festa s’haurà de fer una reserva prèvia a Codetickets. S’ofereix una entrada general de 4 euros, una de 8 euros que inclou una degustació de platets i una gratuïta pels menors de 2 anys. \r\n\r\nLes activitats es faran dins del recinte de la masia en un únic torn. Els assistents podran escoltar els contes de la Castenyera Susana Navó, visitar el Museu de la Vida al Camp i animals de la granja, fer una degustació de castanyes i participar en els tallers infantils i els jocs autònoms d'enginy Pirene de la companyia Apikipala. A més, a les 12 h hi haurà un espectacle musical i de ball “Balambambú“ del grup d’animació Pentina el gat. El servei de bar, on es podrà comprar refrescos, aperitius i frankfurts, estarà disponible al llarg de tot el matí.\r\n\r\nAmb motiu de la festa, a la sala d'exposicions temporals s'oferirà una experiència sensorial anomenada “El bosc a la tardor” en la que els participants faran un recorregut a ulls clucs seguint una corda per la sala. I com a fi de festa, de 12 a 13 h hi haurà l’espectacle d’animació “Balambambú” del grup Pentina el gat.\r\n