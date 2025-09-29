“És feina de tots mantenir el barri en condicions”. Veïns del sud de Sabadell, especialment del barri d’Espronceda, assenyalen l’estat de brutícia que pateixen diversos carrers de la zona, una situació que atribueixen especialment a l’incivisme d’alguns ciutadans. Bosses d’escombraries allunyades dels contenidors, voluminosos abandonats a la via pública i llaunes, envasos i restes de menjar a les voreres són, segons els testimonis veïnals, les imatges habituals en punts concrets del barri.
Els carrers Aprestadors, Carders i Tintorers, així com la plaça dels Ordidors i els voltants de la plaça Rogelio Soto són els més assenyalats pels residents, que asseguren que la presència de residus “genera males olors i una imatge degradada del barri”. A Campoamor, d’altra banda, assenyalen que algunes jardineres es converteixen en “petits abocadors” per als incívics. “Cada dia ens hi trobem brutícia de tota mena, carrets de la compra lligats als arbres, males herbes…”, lamenta la Rafaela, des de Campoamor.
Tot i reconèixer la tasca de la brigada de neteja municipal, els veïns consideren que aquesta situació requereix “un reforç dels serveis” i, sobretot, “més mà dura en l’aplicació de l’ordenança de civisme”. En aquest sentit, reclamen sancions per aquells que incompleixin les normes i deixin residus fora dels contenidors. “No és un cas aïllat, és una realitat quasi diària. No ens podem acostumar a viure entre deixalles”, apunta la Maite, veïna de la plaça Rogelio Soto, epicentre d’Espronceda.
“És evident que l’Ajuntament pot passar més sovint, però si la gent continua actuant sense respecte, la situació no millorarà”, apunta la Maica, també veïna de la zona. “Necessitem conscienciació, però també que es facin complir les regles”, proposa en Julio.
L'Ajuntament planteja un reforç "en cas necessari"
Des de l’Ajuntament asseguren que “el servei de neteja i recollida viària es presta amb normalitat i regularitat a tots els barris, també a Espronceda”. Fonts municipals afegeixen que "revisaran la situació i faran un reforç del servei si és necessari". “Treballem cada dia per mantenir la ciutat en les millors condicions, però cal la col·laboració de tothom. Volem recordar la importància que es faci un ús adequat dels contenidors per contribuir a tenir una ciutat més neta”, remarquen. La recollida de mobles i voluminosos és gratuïta i es pot sol·licitar al 900 103 146.
L’ordenança de civisme aprovada l’any 2024 tipifica com a infracció lleu les conductes incíviques que deteriorament els espais públics, com ara abocar escombraries o brutícia als carrers. Aquest tipus de conductes poden comportar multes d’entre 100 i 750 euros.