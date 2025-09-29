Detingut un home per amenaçar-ne un altre amb una pistola de fogueig a Sabadell

Una baralla entre dues persones al carrer de Paco Mutlló, a la Creu Alta, ha acabat amb un home detingut pels Mossos d'Esquadra acusat d'un delicte d'amenaces. El succés s'ha produït cap a les 18 h.
Fonts policials detallen al Diari que, com a conseqüència de la baralla, el detingut ha tret una arma de fogueig i hauria realitzat, com a mínim, un dispar, perquè els agents del cos han trobat almenys una beina. La investigació policial que està en marxa determinarà quants trets s'han disparat en total, la qual cosa ha alertat alguns veïns, com el Salva, que ha explicat al D.S. que circulava pel carrer de Paco Mutlló quan ha vist dos homes parlant, un des de la posició de conductor d'una furgoneta i l'altre al carrer. "Estaven parlant de manera cordial i, al cap d'una estona, un noi ha anat al carreró [a tocar del carrer d'Antoni Cusidó] i ha tornat amb un ganivet i li ha punxat les rodes a la furgoneta", assegura el veí.
Al cap d'uns segons, Salva detalla que "s'ha escoltat un sotrac molt fort", que ha provocat incertesa entre els diversos conductors que hi havia a la zona perquè no sabien d'on provenia el soroll, que ha resultat que presumiblement provenia d'un dispar de l'arma de fogueig del detingut.
La detenció s'ha produit pel delicte d'amenaces, no per temptativa d'homicidi ni lesions, perquè les mateixes fonts policials expliquen que si veus l'arma detonadora no tens capacitat de discernir si és de foc o no.