El 19,24 % de la població de Sabadell té 65 anys o més

L’envelliment progressiu que experimenta Sabadell modifica tant la composició social de la ciutat com els reptes municipals. La gent gran s’ha convertit en un dels col·lectius clau en el dia a dia del municipi, condicionant les seves necessitats sanitàries, socials i de participació ciutadana. Ells marquen l’agenda cívica.
Segons les últimes dades (2024) de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), el 19,24% de la població de Sabadell té seixanta-cinc anys o més. Comparat amb com era fa deu anys, això representa un augment d’1,21 punts percentuals, una diferència modesta, però que mostra una tendència clara i contínua: cada any hi ha més gent gran i proporcionalment menys joves. El percentatge de persones de 0 a 15 anys ha anat disminuint.
Cal recalcar també l’índex d’envelliment, que mesura la quantitat de persones de seixanta-cinc anys o més per cada 100 de 0 a 15 anys. La dada és devastadora: el 2014 era de 109,9 i el passat 2024 va ser de 133,1 a Sabadell.
Aquestes dades reflecteixen una realitat que també comporta un augment de la dependència i l’aparició de noves necessitats. Es tracta d’un grup que requereix cures sanitàries, assistencials i d’accessibilitat, especialment davant de la tecnologia o els tràmits en línia. A més, la reducció del nombre de joves afecta l’equilibri entre qui treballa, qui aporta i qui rep serveis.
Les conseqüències més directes de l’envelliment són la demanda de serveis adaptats, infraestructures amigables amb l’edat, com ara parcs, accessos i transport, i una planificació urbana que consideri els requisits de les persones grans, des del lleure fins al suport domèstic i social. Els bancs, per exemple, són elements essencials en l’espai urbà per afavorir la tercera edat. També planteja reptes sobre la sostenibilitat del sistema de pensions i de l’atenció a la dependència, en un escenari amb cada vegada més gent gran per cada jove capaç de proporcionar cura familiar o institucional.
Sabadell es fa gran, la piràmide demogràfica s’inverteix i cal estar preparats pels creixents desafiaments socials i sanitaris que se’n deriven.