ERC reclama al PSOE que retorni l'edifici de la caserna de la Guàrdia Civil a Sabadell

Finalitzada la via judicial en què estava enrocat el conflicte per la titularitat de la caserna de la Guàrdia Civil al Tribunal Suprem, el grup municipal d'ERC reclama al PSOE que compleixi l'acord al qual van arribar el 2023 a canvi del suport republicà als pressupostos de l'Estat perquè aquest edifici passi a mans de l'Ajuntament de Sabadell. El portaveu dels republicans al consistori, Gabriel Fernàndez, s'ha reunit aquest dijous al Congrés dels Diputats amb el diputat republicà Francesc-Marc Álvaro per abordar aquesta qüestió.

El Govern de Sabadell i el Taulí comparteixen la mateixa visió, amb grups com el d'ERC, de traslladar les consultes externes de l'hospital a les dependències de la caserna, però fer fer-ho primer cal poder disposar de l'immoble. I per això és pel que lluiten els republicans tant al ple municipal, on presentaran una moció el pròxim 30 de juny, com a Madrid. Francesc-Marc Álvaro assegura que "es tracta que el govern de Madrid compleixi. Nosaltres, ERC, a Sabadell i a Madrid, ja hem fet la feina, i ara és l’hora de la política, de la voluntat política, i, per tant, nosaltres aquí recordarem al govern del Pedro Sánchez que cal pagar la factura, i, per tant, que Sabadell pugui tenir un espai que serà per a ús social, per a tota la ciutat".

Per la seva part, el portaveu d'ERC a Sabadell, Gabriel Fernàndez, ha recordat que "vam dir que vindríem aquí perquè l’acord al qual va arribar el grup parlamentari al Congrés d’ERC amb el govern del PSOE es compleixi, i això vol dir que, acabada la via de la judicialització, ha arribat el moment que l’acord dels pressupostos del 2023 es materialitzi".

En la moció que defensaran els regidors d'Esquerra al ple instaran el govern municipal a exigir formalment al govern espanyol que faci efectiu el retorn de la caserna a la ciutat "dins un termini màxim de sis mesos", tal com recull el document de la moció.