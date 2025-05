Testimonis de l'esfondrament a Sabadell: "Ha estat un cop molt fort"

Desenes de persones han assistit al moment en què hi ha hagut l'esllavissada. Els treballadors no saben si podran tornar a la feina

L'esfondrament de Via Sabadell aquest dimarts, que ha provocat la mort d'una persona, ha generat un gran ensurt entre les persones que compren i els treballadors de la zona. "Ha sonat un cop fort i ha començat a venir la policia. Primer ens han posat a dintre els edificis i després desallotjat pel pàrquing soterrani", explica la Sabina Estela, treballadora de Wala.

L'Anna, una altra treballadora de Wala, afirma: "S'ha sentit un soroll, molt fum i la gent estava molt nerviosa. Ho han precintat tot, han vingut bombers, policies, ambulàncies... Ens han tancat en els comerços on estàvem, tant clients com treballadors, ens han fet sortir pels pàrquings".

Els primers instants han estat d'autèntic desconcert per com sortir de la zona. "Els que anaven amb bus i tren han pogut marxar per la rampa del pàrquing. A la resta, ens anaven cridant per ordre de matrícula, ens acompanyava un bomber fins al cotxe. Demà ens diran a veure si es pot obrir o no".

El Jorge, un dels compradors que estava a la zona, també ha viscut el moment en primera persona: "Estava treballant online des del Viena [que està al costat] i he sentit un cop. Han desallotjat la gent i ja està. Ara estic esperant que em deixin treure el cotxe de l'aparcament".