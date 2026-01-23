La Crida per Sabadell planteja un espai de memòria per als exiliats de la ciutat

La Crida per Sabadell proposa crear un espai de memòria dedicat als exiliats de la ciutat al llarg de diferents períodes històrics. Els regidors del grup, Oriol Rifer, Guillem Fuster i Patrícia Julián, han presentat la moció aquest dijous, 22 de gener, a l’Ajuntament, amb l’objectiu de portar-la al ple municipal del pròxim dilluns 26. Situant la iniciativa en el context polític actual, el portaveu Fuster ha defensat la necessitat de reivindicar el dret de memòria dels exiliats. “En el moment actual, en què vivim una onada reaccionària, considerem que s'ha de preservar la memòria democràtica", ha afirmat.
La proposta s’emmarca en la commemoració de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, el 26 de gener, un dia que Fuster considera “una bona data per a entrar amb un marc de memòria d’aquestes característiques”. Tot i això, la iniciativa vol anar més enllà de l’exili de 1939 i incloure altres episodis d’exili forçat derivats de la repressió política del segle XX.
L’objectiu és que l’Ajuntament assumeixi un compromís estable amb la memòria històrica. Per això, preveuen la creació d’una comissió social i tècnica, formada per historiadors i entitats de la ciutat, que defineixi l’espai, elabori una base de dades de persones exiliades de Sabadell i impulsi actes institucionals de record, especialment el 25 de febrer, dia dedicat a les persones exiliades i deportades. “Volem que la decisió es prengui a través d’un procés participatiu amb les entitats i els experts en història local”, ha explicat. A més, el regidor ha destacat la voluntat que l’espai tingui una dimensió pedagògica i pugui ser utilitzat pels centres educatius, perquè “és important que les noves generacions tinguin accés a materials adequats per conèixer la memòria democràtica local”.