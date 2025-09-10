Un estudi de la UAB vol millorar la vida a Can Puiggener

La Fundació Bosch i Cardellach presentarà el pròxim dilluns 15 de setembre, a les 18 h, al Centre Cívic de Can Puiggener (carrer d’Archidona, 3) el projecte FBC-lab: Estudi social de Can Puiggener. Escoltar el barri per millorar la ciutat, una recerca destinada a analitzar la realitat social del barri amb les seves pertinents propostes de millora per deixar enrere certes desigualtats.
Can Puiggener, que registra els indicadors més baixos de la ciutat en l’Índex Socioeconòmic Territorial (IST), ha estat l’àmbit prioritari de la recerca. Per abordar aquesta situació, l’objectiu principal d’aquest projecte ha sigut l’elaboració d’una diagnosi social del barri que mostri les necessitats i les percepcions del veïnat sobre qüestions clau: la desigualtat i la pobresa econòmica, l’accés i qualitat de l’habitatge, l’educació, la convivència i la política pública al barri.
A partir d’aquesta diagnosi, s’han elaborat propostes de millora amb l’objectiu de servir de punt de partida per a una intervenció social transformadora a Can Puiggener, que abordi les qüestions des d’un coneixement holístic i fonamentat, deixant enrere intervencions ineficaces, que no s’adeqüen a les necessitats del barri i, sobretot, que no són transformadores ni sostenibles.
L’acte comptarà amb la direcció de la Dra. Sílvia Carrasco Pons, investigadora principal del Grup de Recerca Consolidat EMIGRA de la Universitat Autònoma de Barcelona, i amb la participació dels membres de l’equip Arnau Ribot Domènech, Marga Pérez Costa i Sergio López Caparrós, així com el 1r Tinent d’Alcaldessa, Eloi Cortés, i la Regidora del Districte 2, Laura Reyes.