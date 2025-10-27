La iniciativa d'Eutime que pretén reduir la bretxa digital: "Els séniors no es poden quedar enrere"

L'Associació EUTIME realitzarà un nou curs formatiu sobre tecnologia a un grup de sèniors del Club Natació Sabadell. L'objectiu, tal com asseguren des de la mateixa organització, és "introduir les persones grans en l'ús de la tecnologia digital i la intel·ligència artificial" per tal de "perdre la por i desacomplexar-se", apunta Gerard Vilanova, formador en educació digital. El president i fundador d'EUTIME, Joan Ríos, defensa que "amb les activitats, es vol rejovenir l'entitat i reduir l'escletxa digital que hi ha entre els joves i els séniors".
En total, s'impartiran sis sessions: quatre d'educació digital i dues d'intel·ligència artificial. El curs començarà el pròxim 3 de novembre (L'ordinador i el mòbil. L'escriptori. Operativa bàsica) i continuarà el dia 6 de novembre (Identitat digital. Navegació i cerca. Seguretat a la xarxa), el 10 de novembre (Ponència d'intel·ligència artificial), el 13 de novembre (Activitat pràctica introductòria de la IA), el 17 de novembre (Correu electrònic. Edició de textos), i tancarà el 20 de novembre amb la sessió Presentacions gràfiques. Edició d'imatges. "Hi ha un interès real i la gent mostra ganes de saber més coses relacionades amb la tecnologia i l'àmbit digital", exposa Vilanova. Les trobades tindran lloc a l'aula E de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, al Campus de Sabadell, de 18 h a 19:30 h i tindrà un cost total de 20 euros. En cas de voler-se inscriure, es pot fer enviant un correu electrònic o trucant a EUTIME (info@eutime.cat / 93 717 28 35) o al Club Natació Sabadell (info@nataciosabadell.cat / 93 748 44 00).
"Volem crear un espai de trobada intergeneracional"
Continuant la iniciativa començada l'any passat, els professors Gerard Vilanova i Agustí Padrós, enginyer i especialista en IA, treballaran amb joves de l'escola Santa Clara que faran de ‘docents’ dels més veterans, fomentant la cooperació entre generacions. "D'alguna manera s'intercanvien els rols: els joves passen a ser els professors i els séniors, els alumnes", expressen. Les sessions d'educació digital (les dues primeres i les dúes últimes) seran dirigides per Gerard Vilanova, i les dues restants, d'intel·ligència artificial, aniran a càrrec d'Agustí Padrós. "Moltes vegades tenen por de començar, però no es poden quedar enrere. El món ha canviat", exposen. Principalment, es tractaran temes molt bàsics i sense coneixements previs necessaris, com la seguretat digital o la desmitificació de la IA. "Amb aquest curs volem ajudar-los a comprendre eines senzilles que ferm servir diàriament, per exemple", explica Padrós. Finalment, però, defensen que "tothom hauria de rebre formacions d'intel·ligència artificial", i no només la gent gran, perquè "hi ha molta desinformació i mitificació", sentencien. Si tot va bé, d'aquí a un temps serà possible aquesta mena de formació dedicada a totes les edats.