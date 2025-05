L'edifici de Via Sabadell "era un material massa jove per tenir problemes"

Revisar els ancoratges del bloc de formigó que es va desprendre d’una nau industrial de Via Sabadell i que va provocar una víctima mortal dimarts passat serà un dels elements clau que haurà de determinar la investigació que ja està en marxa. Un cop passada l’emergència del succés, ara s’inicia un període de treball sobre el terreny, laboratoris i despatxos que es pot allargar mesos o anys, segons professionals coneixedors de situacions similars, que remarquen que s’ha de revisar tota l’estructura abans de reobrir la trentena d’establiments que hi ha a les dues naus construïdes amb la mateixa tècnica.

Què va fallar?

En estructures com la d’aquesta nau de Via Sabadell, els panells de formigó com el que es va desprendre solen anar subjectats, com a mínim, amb dos ancoratges, a la part superior i inferior, explica l’arquitecte consultor d’estructures Miquel Àngel Sala, col·legiat al COAC. Sala assenyala que “s’haurà de revisar l’ancoratge del formigó”, perquè “en ser un element industrialitzat està molt provat. Si ha fallat serà per la suma de problemes, no perquè hi hagi hagut cap alteració de l’entorn significativa com hauria pogut ser un esdeveniment atmosfèric important, que no és el cas”. Sala detalla que “el pes, normalment, està subjectat a baix, on hi ha una biga que el suporta, i lligat per dalt perquè no caigui endavant”. L’arquitecte assenyala que es tracta “d’un material massa jove per tenir problemes”, perquè aquestes naus daten del 2013, quan es va inaugurar el centre comercial, i descarta que s’hagués rovellat, per exemple, perquè “en els anys que té és poc; d’aquí a 80 o 90 anys sí que s’hauria de revisar, però per 13 anys que té, no”.

Normalment, apunta el president de la delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers, Germán Palacín, els ancoratges són de ferro i pintats amb pintura antioxidant. Palacín apunta que “potser els ancoratges no eren els adequats, s’han deteriorat de manera accelerada o no es van col·locar de manera correcta”. Segons Palacín “hi podria haver hagut un error de disseny, fabricació o muntatge perquè el sistema constructiu no és complexe”. Coincideix amb Sala que “no hauria de ser un problema per oxidació”.

Sigui com sigui, ara ja està en marxa la investigació i s’està revisant que no hi hagi cap problema en les dues naus que tenen el mateix sistema constructiu. Quan això es resolgui es determinarà quan podran reobrir els establiments, que ara estaran tancats.

Paral·lelament, com que hi ha hagut un decés, ja s’han obert diligències penals i, segons Palacín, “hi haurà un procés llarg d’investigació per atribuir responsabilitats”. Enginyers del projecte, direcció d’obra, empresa constructora i titulars de l’immoble afectat són algunes de les parts que podrien ser investigades. A banda, també hi treballaran els pèrits de les assegurances. El pèrit judicial també explica que, si bé els edificis residencials tenen un llibre de manteniment, en els industrials no, però remarca que això no vol dir que no s’hagi de fer manteniment: “és molt mínim, però s’ha de vigilar”.