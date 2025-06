El Poblenou celebra la seva festa major amb el gran Show i el concurs de paella com a plats estrella

El barri del Poblenou de la Salut de Sabadell ja ho té tot a punt per celebrar la seva esperada Festa Major 2025, que tindrà lloc del 20 al 24 de juny. Amb una programació plena d’activitats per a totes les edats, destaca especialment el Gran Show del dissabte 21 de juny, una de les propostes estrella que promet emocionar grans i petits. "És la nostra senya d'identitat, marca del barri", destaca Eva Campíñez, organitzadora.

Les celebracions arrencaran divendres 20 amb petards i una disco mòbil a les 22:00 h, seguida de l'elecció de la Pubilla i el Míster Poblenou 2025. Dissabte continuarà amb la gran obertura de portes a les 22:00 h, tot donant pas al plat fort de la festa: el Gran Show 2025, a les 23:00 h.

Aquest any, el Gran Show porta un espectacle musical inspirat en l'univers d’Encanto, amb actuacions que homenatgen artistes com Shakira, Locomía, Elton John, Mónica Naranjo i Rihanna, entre molts altres. L’acte promet una posada en escena vibrant, plena de colors, coreografies i sorpreses, ideal per a tota la família. “És un espectacle que implica una gran feina, amb assajos des del mes de gener i molt talent, molt elaborat". Una posada en escena que acaba reunint més d’un miler d’espectadors any rere any.

El cap de setmana continuarà diumenge 22 amb una jornada plena d’activitats: cercavila de capgrossos, jocs reciclables, espectacle de màgia i pallassa, i música en viu al vespre. Dilluns 23 se celebrarà la tradicional Revetlla de Sant Joan a les 23:30 h, i dimarts 24 es clourà la festa amb castells inflables d’aigua, festa de l’escuma i la popular paellada, amb concurs inclòs.

El dilluns 23 de juny, el Poblenou de la Salut encetarà la nit més màgica de l’any amb la celebració de la revetlla de Sant Joan. Quan el sol es pongui i l’ambient comenci a escalfar-se, els veïns es reuniran al carrer per donar la benvinguda a l’estiu amb música, alegria i tradició. La festa s’allargarà fins ben entrada la nit, amb la música com a protagonista a partir de les 23.30 h, en un ambient festiu marcat per les ganes de compartir i de fer barri.

L’endemà, dimarts 24, la Festa Major tancarà l’edició d’enguany amb una jornada especialment pensada per a gaudir en família i amb activitats refrescants per combatre la calor de Sant Joan. Al matí, a partir de les 10.00 h, els més petits podran saltar i mullar-se en els castells inflables d’aigua, que ompliran de rialles el pati de l’escola. Cap al migdia, la diversió continuarà amb una animada festa de l’escuma, amb la fi de les restriccions per sequera.

A les 14.00 h, arribarà un dels moments més esperats per molts: el concurs de paelles i la paellada popular. Tant els grups de concursants com els comensals gaudiran d’un dinar compartit que servirà per posar punt final a cinc dies de festa, convivència i vida comunitària al cor del barri. Les paelles es prepararan per grups de cinc a vint persones i, els guanyadors, seran els encarregats d’elaborar la paella popular de la pròxima festa. Enguany es dinarà l'exitosa paella de pollastre que va guanyar l'any 2024.