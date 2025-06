Final feliç per a la dona que va quedar en coma a Lanzarote: "Hem passat uns dies complicats"

La història de la dona que va quedar en coma a Lanzarote ha tingut un bon desenllaç. Maria Linde, que va patir un accident mentre gaudia d'una excursió, va quedar en coma el passat 2 de juny i va ser traslladada a l'UCI de l'Hospital Doctor José Molina Orosa, de Lanzarote, amb un pronòstic greu. Davant d'aquesta situació, els fills van voler tornar-la cap a casa, però l'asseguradora els ho va impedir: els oferien un vol comercial per transportar una persona en coma amb la finalitat de no pagar l'elevat cost d'un avió medicalitzat.

Després d'uns dies "intensos" de tràmits i gestions per aconseguir el benestar de la seva mare, els fills de Maria Linde van poder retornar-la a Sabadell, una vegada els metges li van donar el permís per volar, però continuen descontents amb la gestió de l'asseguradora. "L'empresa que, en principi, assegura la meva mare es va esperar el màxim de dies que va poder per pagar menys", explica la seva filla, Rosa Martínez, decebuda. "Evidentment, teníem pressa per tornar, però l'asseguradora ni una", afegeix.

Tranquil·litat després de la tempesta

Una vegada els metges van donar el vistiplau perquè Linde agafés un avió, el dia 14 de juny, una ambulància la va anar a buscar a l'hospital per traslladar-la fins a l'aeroport i la van dur amb cadira de rodes fins al seient de l'avió. Una vegada van arribar a Barcelona van fer el mateix procediment: la van baixar amb cadira de rodes de l'avió i la van portar fins a Sabadell. "Ara viu a casa meva perquè no estigui sola i així sempre hi hagi algú pendent", explica Rosa Martínez.

"Recorda tant els moments previs a l'accident, com els posteriors, però no recorda res del moment del cop", comenta. Després del tràngol que ha passat la família, però, sumat de la distància i la manca d'humanitat de l'asseguradora, Maria Linde ja es troba a casa seva descansant i amb ganes de recuperar-se: "Ara ja comença a caminar i estem en contacte amb la doctora perquè ens derivi als especialistes. A poc a poc va millorant i ja ha començat a fer exercicis de rehabilitació des de casa", conclou, amb tranquil·litat, la filla.