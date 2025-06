El calvari d’una família per tornar la seva mare en coma a Sabadell: "No té sentit!"

"La meva mare va tenir un accident en una excursió a Lanzarote i estem tenint molts problemes per tornar-la a Sabadell perquè l'asseguradora no ens està posant cap facilitat", comenta Jordi Martínez, fill de Maria Linde dona que va patir un accident a Lanzarote durant una excursió i ara es troba en coma. "Estava caminant per un camí quan, de sobte, es va entrebancar i va caure enrere amb la mala sort que va xocar amb una pedra o un graó que sobresortia i va quedar en coma", apunta. Actualment, Linde es troba a l'Hospital Doctor José Molina Orosa, de Lanzarote, a l'UCI amb un pronòstic greu, "tot i que millor que el del primer dia", i ara la problemàtica ha derivat, ja no tan sols en l'àmbit mèdic, sinó en el de gestió.

La família té molts problemes per poder-la tornar cap a Sabadell, ja que, tal com assegura el mateix fill, necessiten un avió hospitalitzat per poder-la tornar de manera segura, però l'asseguradora els ofereix, com a molt, el bitllet per un avió comercial Lanzarote-Barcelona. "Com pot ser que ens ofereixin un avió convencional per a una persona en coma? No té sentit! Necessitem un avió hospitalitzat. Els metges ja han autoritzat el vol a la meva mare, però no de qualsevol manera", denuncia, indignat.

Martínez assegura que "així com l'agència de viatges s'està portant perfecte i està al corrent del cas, l'asseguradora està jugant al joc de triler amb nosaltres". La família va rebre la trucada de l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, per fer un breu seguiment de la situació i estudiar què poden fer per resoldre el cas tan aviat com es pugui i aconseguir què demana la família: justícia i humanitat. "Només volem tornar la nostra mare a casa. No entenem per què costen tant aquestes gestions... Esperem que es pugui acabar viat aquest malson", conclou.