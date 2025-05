Arriba la Fontada de la Salut, la versió històrica de l'Aplec

La Fontada de la Salut arribarà a la ciutat el pròxim 14 de juny per recuperar l’antiga festivitat de l’Aplec que tenim actualment, gràcies a una iniciativa presentada per l’entitat cultural i solidària, Inspira Arrels. La jornada, que tindrà lloc a l’emblemàtic entorn del Santuari de la Salut, es presenta com una festa d’època amb una mirada cap a la memòria històrica, la identitat sabadellenca i la germanor ciutadana. La proposta neix per la necessitat de comunicar, integrar i apropar comunitats a través de la cultura. Tal com exposen des de la mateixa fundació, “la iniciativa impulsa la cultura contemporània d’arrel, la música i les arts escèniques des d’una mirada intercultural, inclusiva i responsable, i apropa la cultura a persones de col·lectius amb risc d’exclusió social, en situació de vulnerabilitat i amb capacitats diverses”.

Els assistents podran gaudir de diverses activitats, com una Romeria, una recreació històrica, carrosses, cavalls i personatges caracteritzats, en un ambient marcat pel retrobament de la tradició amb Sabadell. A més, hi haurà una botifarrada i una paella popular per a qui s’apropi a la celebració i vulgui formar-ne part i, per desplaçar-s’hi, es preveu un reforç puntual de la línia L4 per anar i tornar i la parada més propera per accedir a la Salut serà la del Cementiri.

En quin punt es troba la proposta?

La proposta fa temps que es va presentar, però, tal com expliquen des de l’associació, un canvi sobtat d’un festival a la ciutat a última hora els va fer valorar el canvi de data al 14 de juny “per no copsar l’agenda cultural de la ciutat”. Confien que des de l’Ajuntament de Sabadell els donaran els permisos corresponents per poder dur a terme la primera Fontada i que amb una bona sinergia entre ells i el consistori es podrà executar. Per acabar, demanen que, “igual que ells han sigut capaços de reprogramar un cartell d’artistes de dalt a baix, l’Ajuntament pugui fer el que els pertoca per concedir-los els permisos pertinents”.