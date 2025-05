Oncolliga celebra el 16è Sopar Solidari amb unes 150 persones

Oncolliga Sabadell va celebrar el passat divendres 23 de maig el 16è sopar solidari de l'entitat. Com és habitual, es va dur a terme a l'hotel Verdi de Sabadell i, enguany, va comptar amb la participació de 147 persones. La trobada va permetre recollir més de 3.800 euros per a donar suport a les persones usuàries de la fundació, que dona suport pacients i familiars de persones amb càncer.

Com és tradició, en el transcurs del sopar hi va haver una actuació musical, aquest any de les alumnes de l'Escola de Música de la Creu Alta Maria, Mariona i Júlia, i es va fer el sorteig de diferents regals donats per establiments de la ciutat.

Al sopar hi va assistir l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; la tinenta d'alcaldessa Montse González; la regidora de Salut, Sílvia Garcia; la presidenta d'Oncolliga, Maria Assumpció Vilà; el síndic municipal de greuges, Josep Escartín; regidors d'ERC, Junts i PP així com representants d'entitats com la Cambra de Comerç, Smatsa, Aigües Sabadell, Club Tennis Sabadell i Club Natació Sabadell.

