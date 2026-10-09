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FOTOS | Batalla de pastissos de formatge a Fira Sabadell

Sabadell

'The Cheesecake Cup' protagonitza el cap de setmana en el recinte firal

  • Clients de la fira de pastissos de formatges mostren les seves porcions -
Publicat el 09 d’octubre de 2026 a les 19:31
Actualitzat el 09 d’octubre de 2026 a les 19:42

Del 7 al 12 d'octubre, Fira Sabadell acull ‘The Cheesecake Cup’, una trobada que permetrà tastar versions molt diverses de la popular preparació del pastís de formatge. També es durà a terme 'The Champions Burger', amb diferents punts de venda d'hamburgueses. 

L’entrada és gratuïta i l’horari serà de 17 h a 00 h els dimecres i dijous, i de 12.30 h a 01 h de divendres a dilluns.

  • `The Cheesecake Cup` a Fira Sabadell
  • `The Cheesecake Cup` a Fira Sabadell
  • `The Cheesecake Cup` a Fira Sabadell
  • `The Cheesecake Cup` a Fira Sabadell
  • `The Cheesecake Cup` a Fira Sabadell
  • `The Cheesecake Cup` a Fira Sabadell
  • `The Cheesecake Cup` a Fira Sabadell
  • `The Cheesecake Cup` a Fira Sabadell
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