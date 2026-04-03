El viacrucis ha protagonitzat el Divendres Sant al voltant de diferents parròquies de la ciutat, on els fidels que hi van anar van viure amb devoció la Passió de Crist.
Centre
Al Centre es va viure el viacrucis arxiprestal de Divendres Sant, enguany 3 d’abril, que va recórrer l’eix central de la ciutat des de les 9 h. A la mateixa hora es va celebrar el de la Creu Alta. El del Centre va sortir des de la parròquia de la Puríssima, es va aturar a l’església de Sant Fèlix per incorporar la Mare de Déu dels Dolors i va seguir Rambla avall fins a la parròquia de la Santíssima Trinitat, on es va celebrar una missa. Anualment, aquest viacrucis l’organitza la Germanor Interparroquial de portants del Sant Crist de Sabadell.
La processó va recordar les 14 estacions de la Passió de Crist i va estar marcada per les pregàries, la devoció i el respecte per part dels creients. Entre les assistents, l’Antònia, que explicava des de la plaça de Sant Roc esperant l’arribada de la processó que, per ella, és un dia “important perquè és una cosa que em ve de petita i és una ensenyança que tinc, i també ho sento. S’ha viscut a casa”. En els 81 anys que té ha vist “canviar molt” el viacrucis, que creu que ara es viu d’una altra manera perquè hi ha molta gent que marxa de vacances durant aquests dies. El tinent d’alcaldessa Adrián Hernández va assistir a l’acte.
Ca n’Oriac
A l’església del Sagrat Cor de Ca n’Oriac els fidels s’hi agrupaven abans de les 19 h per preparar-se pel viacrucis que va recórrer el barri amb desenes de persones. Entre les assistents, Mariana Rodríguez, que recorda que “pels cristians és un moment molt important”. Amb un grup d’amigues, explica que “venim a la Passió primer i després al viacrucis. Demà [avui dissabte] vigília i cada diumenge a missa com a bons cristians”. També hi van ser Ceferino Moreno i Paqui Jiménez, que també expliquen que “vivim tota la Setmana Santa, des de dijous nit fins diumenge, que és el dia més important per nosaltres”. La parella viu intensament “tots els oficis que es fan a la parròquia” i aquests dies no marxen de vacances expressament per ser-hi perquè “ens agrada viure la Setmana Santa al nostre barri”, reivindiquen. Ells, a més, regenten la floristeria Cefe Moreno i durant tot l’any s’encarreguen de decorar l’església.
Can Puiggener
Per la seva part, el barri de Can Puiggener va viure a partir de les 19 h i des de l’església de Sant Roc la 65a processó de Divendres Sant. El barri va celebrar així un llegat popular nascut el 1961 que ha passat de generació en generació: “Els estalvis de tots els veïns van crear una tradició reconeguda al Vallès”, expliquen diverses veïnes.
Paral·lelament, ahir divendres, el centre cultural Virgen de Gracia va obrir ahir a la tarda les seves portes per mostrar una exposició de cartells de Setmana Santa.