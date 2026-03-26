Lliuren les claus dels 34 nous pisos de lloguer assequible de Can Llong

El nou bloc de 34 habitatges de l'Incasòl a la ronda d'Europa, 307 (Can Llong) ja té veïns. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha lliurat les claus dels pisos als seus inquilins en un acte aquest dijous, 26 de març, acompanyada del tinent d'alcaldessa i regidor d'Habitatge de l'Ajuntament de Sabadell, Eloi Cortés. La conselleria detalla que el cost del projecte ha ascendit a 5,5 milions d'euros, assumits amb fons propis de l'Incasòl.
L'edifici té dues escales que sumen els 34 pisos, adreçats a joves de fins a 35 anys i que van aconseguir adjudicar-se el lloguer d'un dels habitatges en el sorteig que es va fer entre les persones inscrites al Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial. La superfície útil d’aquests 34 habitatges és d’uns 55 metres quadrats i tots compten amb dos dormitoris dobles, sala d’estar, cuina, bany complet i terrassa. A més a més, dos d’ells estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
Paneque ha celebrat que s'incorporin aquests pisos al mercat de lloguer protegit perquè contribueixen a donar resposta a "un dels problemes que ens trobem ara mateix a Catalunya" pel que fa a l’habitatge, com és que "no hi ha prou oferta pública per la demanda que tenim". El parc públic actual no arriba al 2% del total "i hem d’arribar al 15%", ha insistit. La consellera ha remarcat que "després de la crisi hipotecària [l'habitatge] s’ha convertit en un actiu financer, i això ho hem de revertir”, perquè "les cases han de ser per viure i no podem permetre altres usos que tinguin rendibilitat econòmica".
Per la seva part, el tinent d'alcaldessa Eloi Cortés ha agraït a la Generalitat que hagi tirat endavant aquesta promoció pública. "Els ajuntaments no estem sols a l'hora de fer front a aquest repte i comptem amb el govern del país", ha remarcat. El sabadellenc ha insisit que això no treu que "volem més habitatge públic" per continuar donant resposta a les necessitats del moment. El tinent d'alcaldessa, que ha excusat l'assistència de l'alcaldessa, Marta Farrés, ha destacat que Sabadell, després de Barcelona, és la segona ciutat catalana amb més habitatge municipal: 1.700 unitats que, sumant els immobles de la Generalitat, se superen els 2.300.