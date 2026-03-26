Campanya per recollir sang a Sabadell aquest dijous a la plaça del Doctor Robert

Els Bombers de la Generalitat i el Banc de Sang i Teixits tornen a col·laborar per la recollida de sang. La Unitat Mòbil del cos de rescat, instal·lada aquest dijous 26 de març a la plaça del Doctor Robert de Sabadell, atendrà totes les persones que hi vulguin assistir, per acompanyar-les a donar sang i aconseguir el màxim de donacions possibles abans que arribi Setmana Santa, quan acostumen a baixar les donacions. La unitat de recollida estarà oberta des de les 10 h fins a les 14 h, i des de les 17 h fins a les 21 h. Fins a les 9:30 h d'aquest matí, 68 persones han reservat la seva plaça per poder donar sang, però encara en queden més d'una trentena disponibles. Aproximadament, 15 per cada franja horària. Per poder apuntar-se a donar sang, qui vulgui, pot fer-ho a través d'aquest enllaç. Els dijous 9 i 16 d'abril també es podrà reservar plaça per donar sang, mitjançant la mateixa adreça.
Tal com asseguren des del cos dels Bombers de la Generalitat, "és una de les iniciatives de l'any amb més ambient festiu, participatiu i social". En aquestes trobades, on hi haurà presència de bombers i bomberes, la donació de sang estarà acompanyada d'exhibicions de vehicles, excarceracions, demostracions de rescats i activitats per als més menuts. Així, a part de donar sang i col·laborar en la causa, tothom qui vulgui podrà apropar-se a la plaça per conèixer de ben a prop què fan els efectius del cos de rescat durant el seu dia a dia. L’acció forma part d’un programa que s’ha iniciat aquest mes de març, en què més de 30 parcs de bombers de tot Catalunya donen suport a la causa. En total s'esperen aconseguir més de 2.000 donacions, amb una crida especial als donants joves que ho fan per primera vegada.