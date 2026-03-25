Sabadell

FOTOS | Ensurt en un taller de Sabadell per la crema d'un vehicle a l'interior

El Sistema d'Emergències Mèdiques ha atès diverses persones per inhalació de fum

  Incendi en un taller de Sabadell
Publicat el 25 de març de 2026 a les 12:03
Actualitzat el 25 de març de 2026 a les 12:04

Ensurt en un taller de Sabadell per un petit incendi en un dels vehicles de l'interior. Segons informen dels Bombers de la Generalitat, aquest dimecres al matí, a les 11:02 h, al passeig del Comerç, 100, un dels cotxes que es trobava a dins del taller de l'empresa Dacia ha patit un incendi per causes que no han transcendit. Cinc dotacions del cos de rescat han assistit ràpidament fins al punt del succés, però, finalment, tres d'elles hi han treballat. Segons fonts del mateix equip, els efectius han aconseguit extingir l'incendi a les 11:11 h, tan sols vuit minuts més tard de l'avís, i han dut a terme les pertinents tasques d'intervenció.

A causa de l'incident, la nau s'ha omplert de fum i tots els treballadors de l'empresa han sortit a fora com a mesura preventiva. El Sistema d'Emergències Mèdiques, que hi ha desplaçat diverses unitats, ha atès diverses persones per inhalació de fum. De moment, però, no en determinen l'estat de les víctimes. La Policia Municipal de Sabadell i els Mossos d'Esquadra també hi han assistit. Desenes de persones s'han acumulat al voltant de la zona per veure de prop què succeïa a l'interior de la nau.

Fotos de Juanma Peláez

