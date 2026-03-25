MAPA | On puc trobar palmes i palmons per Diumenge de Rams a Sabadell?

Sabadell ja respira ambient de Rams. Aquesta setmana, fins diumenge 29 de març, la ciutat acull un total de 17 parades ambulants dedicades a la venda de palmes, palmons i rams de llorer. Tot i que la xifra continua sent lluny de les dues dècades anteriors —quan abans de la pandèmia s’arribaven a instal·lar fins a 23 punts de venda—, l’activitat remunta amb un optimisme tímid després d'anys de caiguda de la tradició. A banda del servei ambulant, els veïns també podran comprar la seva palma o palmó a diverses floristeries i comerços locals, com Masclans, que mantenen l’aposta per la tradició durant aquestes dates assenyalades.
La majoria de parades s’han concentrat al Centre, especialment a la Rambla i a la plaça del Doctor Robert, que tornaran a ser l’epicentre de la tradició. La resta es reparteixen entre zones com la Creu Alta —amb tres punts autoritzats— i només una a Ca n’Oriac, testimoniant el retrocés progressiu d’una pràctica comercial que, tot i mantenir el seu arrelament cultural, ha perdut interès entre els venedors. El sector fa temps que està tocat: si el 2019 hi havia 23 parades registrades, el 2022 en van ser 17, el 2023 es va tocar fons amb 11, i el 2024 es va estabilitzar amb 12. L’any passat se’n van autoritzar 13 i, enguany, el nombre puja lleugerament fins a 17, encara la meitat respecte l’etapa pre-Covid.
La tradició segueix viva sobretot gràcies al costum dels padrins, que continuen regalant palmes o palmons als fillols cada Diumenge de Rams. Però també a molts avis que es resisteixen a deixar passar la tradició. Un gest que barreja simbolisme religiós, memòria familiar i artesania: els palmons, senzills i allargats, es fan amb una única fulla; les palmes, en canvi, requereixen dedicació i traça, ja que es trenes per crear motius ornamentals que les converteixen en petites peces d’art popular.
Rememoren l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, quan va ser rebut per la multitud amb rams a les mans. Una imatge que encara avui inspira moltes famílies, que opten per beneir llorer o altres plantes i mantenen la tradició de penjar la palma al balcó com a símbol de protecció durant tot l’any.
Amb un sector que intenta recuperar empenta i una ciutat que es prepara per a la celebració, Sabadell es disposa a viure un altre Diumenge de Rams amb la mirada posada en una tradició que, malgrat els canvis, continua travessant generacions.
Del 23 al 28 de març Rambla, 28
Del 23 al 28 de març Rambla, 84
Del 27 al 28 de març pl. Doctor Robert (al costat del senyal velocitat)
Del 23 al 29 de març Rambla, 98
24 de març pl. Jaume Girabau
29 de març pl. Doctor Robert (al costat del senyal velocitat)
28 i 29 de març pl. Doctor Robert (al costat del senyal prohibit estacionar)
Del 27 al 29 de març pl. Doctor Robert (entre marquesina i semàfor)
Del 27 al 28 de març c. Jovellanos, 2
Del 23 al 29 de març Rambla, 75
Del 27 al 29 de març Rambla, 27
29 de març av. Matadepera, 2
Del 27 al 28 de març Pl. Pi Pi
Del 23 al 28 de març av. Francesc Macià, 46
Del 23 al 29 de març pl. Àngel
Del 23 al 29 de març Rambla, 202
Del 26 al 28 de març rda. Zamenhof, 120