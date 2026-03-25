Quin temps farà a Sabadell durant els pròxims dies?

Després de patir l'hivern més plujós dels darrers 54 anys a Sabadell, segons les dades oficials del Servei Meteorològic de Catalunya, la dinàmica d'aquesta primavera és notablement diferent, en termes de climatologia. Des que va començar el març, hi ha hagut algun episodi de ruixats a la capital vallesana, però en quantitats molt inferiors a la dels mesos de desembre, gener i febrer passat. Les temperatures han augmentat lleugerament i cada vegada hi ha un clima més suau i protagonitzat pel sol. Aquest dimecres, s'espera que els termòmetres assoleixin els 20 ºC de màxima i els 10 ºC de mínima, mentre no es preveu que arribi cap nuvolada a la ciutat. A part, el Meteocat alerta que hi haurà ràfegues de vent molt suaus, de fins a 13 km/h de màxima.
De cara als pròxims dies, la temperatura màxima disminuirà lleugerament fins als 16 ºC de màxima, aquest dijous, i els 6 ºC de mínima. La tendència, però, serà la mateixa: poc protagonisme dels núvols i un cel serè durant aquest dijous, a excepció de la mitjanit, quan es preveu un ínfim ruixat. El temps, però, preveu que canviï lleugerament divendres i el cap de setmana. Si bé s'espera que hi hagi unes temperatures similars, lleugerament per sota que el dia anterior, durant la tarda el dia s'anirà tapant lleugerament el cel, acompanyat d'un vent suau que assolirà els 17 km/h de velocitat màxima, segons el Meteocat. Avui, segons la predicció automàtica generada a partir de models estadístics, diumenge 29 de març hi ha una probabilitat "molt alta" que plogui, però la resta de setmana es calcula que serà semblant al final d'aquesta, amb nuvolades suaus i temperatures estables.