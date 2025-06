FOTOS | Retiren el rètol del Museu del Gas, ara propietat de l'Ajuntament

De mica en mica l'Ajuntament de Sabadell es va fent seu el Museu del Gas, edifici que l'any passat va comprar a Naturgy per gairbé 3,2 milions d'euros. Des de principis d'aquest mes de juny, hi està duent a terme la reforma necessària per convertir-lo en un equipament cultural clau del municipi, amb una inversió addicional d'uns 911.000 euros. La previsió és que s'inauguri de nou el 2026.

El Govern està treballant per convertir l'antic Museu del Gas, tancat el 2018, en un espai clau del futur Sabadell Centre de Cultura, una iniciativa de col·laboració publicoprivada amb la Fundació Banc Sabadell, que també inclourà la casa Marcet Font (o també dita casa Grau), a la mateixa plaça del Gas, i el vapor Pissit, al carrer d'Alemanya. El pla de museus que està elaborant l'Ajuntament definirà els objectius d'aquests equipaments, que donaran a conèixer el passat tèxtil, la història i la indústria del disseny del municipi. Paral·lelament a l'obertura dels nous equipaments, el Govern proposa remodelar la plaça del Gas, tot i que aquesta iniciativa encara s'ha de concretar.

Façana del Museu del Gas

D.S.

Aquest dimarts, un operari contractat pel consistori s'ha encarregat de retirar els dos rètols de la façana del Museu del Gas. D'una banda, el que deia 'Museu del Gas' i, de l'altra, el que deia 'Fundació Gas Natural Fenosa'. Encara en queda el relleu, que desapareixerà a mesura que acabi la intervenció que s'hi duu a terme.

El Sabadell Centre de Cultura sumarà uns 5.000 metres quadrats entre l'antic Museu del Gas i la casa Grau. El primer edifici es troba en bon estat i ja havia estat un museu, per la qual cosa la seva adequació serà molt diferent a la de la casa, degradada des de fa anys. La gestió del Centre de Cultura es durà a terme mitjançant un organisme de nova creació.

Proposta de rehabilitació de la casa Grau

Cedida (Ajuntament de Sabadell)

El museu incorporarà una àmplia representació artística de la Fundació Banc Sabadell, del Museu d'Història i del Museu d'Art i també hi haurà lloc per a la col·lecció de moda de la fundació sabadellenca Antoni de Montpalau, que és la més gran de l'Estat i una de les més importants d'Europa, amb unes 50.000 peces relacionades amb el tèxtil en el seu catàleg.