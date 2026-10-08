FOTOS | Matalassos, deixalles i fogueres: preocupació veïnal per un solar ocupat a tocar de la Gran Via

Un matalàs abandonat al mig del solar. Roba, bosses, ampolles i restes escampades per terra. Un edifici a mig enderrocar i amb les seves parets plenes de pintades. A pocs metres, una Gran Via aliena a una realitat que fa mesos els veïns miren amb preocupació: un espai ocupat, ple de deixalles i que, asseguren, cada vegada presenta més signes de deteriorament. El solar, ubicat entre la Gran Via i la carretera de Caldes, s’ha convertit en un focus de preocupació per als residents de l’entorn.
Segons expliquen els veïns, diverses persones ocupen l’espai des de la primavera. Des d’aleshores, asseguren que "l’interior del solar s’ha anat omplint de deixalles i restes de tota mena". Matalassos, roba, bosses, muntanyes de plàstic i altres restes s’acumulen dia a dia, en un espai que, amb el pas dels mesos, ha anat adquirint un aspecte "cada cop més degradat". Els hi preocupa especialment les plagues que pot generar, la insalubritat del terreny i el risc d'incendi: "Està tot molt brut. Cada cop hi ha més coses acumulades i fa molta sensació d’abandonament. S'hi ha arribat a fer fogueres a l'interior", explica un veí que prefereix mantenir l’anonimat.
La preocupació, però, va més enllà de l’estat de l’espai. "No sabem exactament què hi passa, però veiem moviment contínuament", explica L.E, una resident de la zona. Un dels principals temors dels veïns és el risc d’incendi. Asseguren que en alguna ocasió s’hi han fet fogueres i alerten que la quantitat de deixalles i materials acumulats podria afavorir que un petit foc acabés convertint-se en un problema més greu. "Amb tota aquesta brutícia i els matalassos, si s’hi cala foc pot ser un problema", alerten.
Davant d’aquesta situació, alguns residents han presentat una instància a l’Ajuntament perquè el consistori intervingui i reclamen que es netegi l’espai. Fonts municipals expliquen que l’Ajuntament ja ha inspeccionat recentment el solar arran d’un problema d’insalubritat. "Ara s’iniciarà el procediment corresponent amb la propietat perquè faci la neteja tant del solar com de l’edificació que hi ha al seu interior", exposen les mateixes fonts. Es tracta d'un solar privat i, per tant, l'Ajuntament no té la competència per accedir-hi i fer l'actuació. Ara bé, sí que pot pressionar la propietat perquè es posi mans a l'obra i actuï. Tanmateix, el veïnat més proper al solar demana una actuació més àmplia: una actuació municipal als entorns del terreny.
Les conseqüències s’estenen més enllà del mateix solar: una veïna que prefereix mantenir-se en l’anonimat alerta que "la situació ja afecta els carrers i espais del voltant". A tall d'exemple, el pont de la Gran Via més proper s'ha omplert de brutícia i restes. "El solar no és propietat de l'Ajuntament, però les rates, la pudor i la inseguretat són al carrer i les patim nosaltres”. El malestar ha portat els veïns a començar una recollida de signatures per reclamar una solució. “Estem farts. És insuportable tot plegat”, lamenta.