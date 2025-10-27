De l’aula al parc de bombers per un dia

El parc de bombers de Sabadell obre les portes a les escoles de Sabadell tots els divendres. L’activitat té els objectius d’apropar la tasca dels bombers als nens i nenes, i de transmetre consells de seguretat. Aquest divendres 24 d’octubre van rebre als alumnes de l’escola Xalest, un centre que rep alumnes amb discapacitat, i van estar acompanyats dels professors Esther Jiménez i Pau Aran.
Els bombers Pol Cladellas i Marc Forca van ser els encarregats de guiar la visita. Al llarg de dues hores els estudiants van poder gaudir d’una part més teòrica i d’una activitat pràctica, a banda de veure i fer tot un recorregut pel parc. “No només mostrem com és el parc, també expliquem la nostra cartera de serveis, és a dir, les cobertures d’habitatge, les assistències tècniques, la intervenció en accidents de trànsit, entre altres”, explica Edgar Ferran, caporal del torn A del parc de bombers. Aquesta jornada també és important per aprofitar i informar els alumnes de les mesures de seguretat en cas d’incendi, Ferran assegura que “per mi l’objectiu més important és que els nens marxin sabent quin és el número d’emergències (112) i què cal fer i què no fer en cas d’incendi, especialment si estan sols a casa”.
La primera part de la visita és de caràcter teòric. Els estudiants descobreixen detalls sobre la feina dels bombers com per exemple les funcions de l’uniforme, els horaris de treball i l’organització de les guàrdies a la nit i en dies festius. Aquesta part ajuda els agents del cos a veure com és el grup d’estudiants i a adaptar la pràctica a les seves necessitats. “El que fem a la visita depèn del grup. De vegades venen grups de nens de tres anys i has de fer una visita senzilla i curta. També, si hi ha un grup amb diversitat funcional, adaptem la visita segons com veiem els alumnes”, exposa el caporal.
D’altra banda, l’activitat pràctica consisteix en un simulacre de rescat. Els alumnes es divideixen en tres grups per realitzar cadascun una missió. El primer equip va haver d’entrar en un habitatge simulat incendiat i localitzar el ninot que serveix de víctima en el procediment. El segon es va encarregar de practicar les maniobres bàsiques de reanimació cardiopulmonar. I el tercer va traslladar la víctima sobre una llitera a una zona segura. Els grups van anar rotant perquè tothom pogués provar totes les missions i, a més, van pogut utilitzar les emissores per comunicar-se entre equips i posar-se en la pell dels bombers.
Tot i que la jornada està ben valorada per les escoles i molt sol·licitada, també està condicionada per la realitat del servei. “Els bombers que fan les visites són el personal de guàrdia. En cas d’incendi, hem de sortir immediatament i la visita s’atura. Et deixa la sensació que no has acabat d’atendre bé. Igualment, en aquest cas hi ha diverses opcions, o esperen a que tornem o si el servei és de llarga durada tornen cap a l’escola”, assenyala Ferran. Semblen casos aïllats, però en un dia hi ha una desena de sortides del parc aproximadament, per tant, que els bombers hagin de marxar al matí és molt habitual i el caporal remarca que “ens agradaria que la jornada fos guiada per bombers fora de guàrdia per garantir un bon servei en qualsevol ocasió”.
La jornada va acabar amb una visita guiada pel parc, i una prova de mànegues i de l'uniforme que els alumnes van gaudir molt. Per a l’escola Xalest, la visita forma part de l’assignatura d’Educació en valors, on es treballa el coneixement de l’entorn, però també va més enllà de l’aprenentatge. La professora Esther Jiménez subratlla que “el més important de la jornada són els valors, és a dir, conèixer la tasca dels bombers, la seva implicació en la ciutadania i el seu compromís amb la comunitat”.