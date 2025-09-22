Una entitat de Sabadell, guardonada per la seva tasca humanitària a Ucraïna

La Fundació Espartanas-Cooperació Internacional de Sabadell ha estat reconeguda amb la Creu d’Honor, una distinció atorgada per la Federació d’Associacions Ucraïneses a Espanya i l’Associació Djerelo, que premia la tasca solidària i el suport al poble ucraïnès. Des de Sabadell, Espartanas ha prestat un suport directe als hospitals ucraïnesos, proporcionant equipament mèdic essencial des dels primers dies del conflicte.
Segons explica la fundadora de l'entitat, Yenny Ribera, la iniciativa ha permès dotar cinc hospitals amb materials i recursos necessaris per atendre les urgències i garantir una millor assistència sanitària a la població afectada, contribuint a batallar contra les conseqüències de la guerra.
"Hem canalitzat les donacions de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i Can Ruti: des de ventiladors, respiració assistida, cadires de rodes, lliteres per a part, entre d'altres", assenyala. Ho han fet a Ucraïna, però també a altres països de Llatinoamèrica o de l'Àfrica, entre d'altres.
El lliurament del guardó va tenir lloc en el marc de l’XI Festival Internacional de Cultura Ucraniana a Barcelona, un esdeveniment que va reunir la comunitat ucraïnesa i catalana per celebrar la cultura i fomentar la solidaritat. "Ha estat una sorpresa, és un reconeixement molt important per a nosaltres", afegeix Ribera. L'acte també va premiar l'esforç i el suport de Zurich Insurance.
Durant l’acte, també es va reconèixer la contribució anònima de persones voluntàries i la importància de la cooperació internacional. Aquest guardó buscava reconéixer no només l’ajuda material sinó també els esforços de sensibilització sobre la situació del conflicte.